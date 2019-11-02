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02 листопада 2019, субота, 23:10 7
Америка 2019-11-02T23:28:36+02:00
Українські Новини
У США під час авіашоу розбився військовий літак, пілот загинув

У США під час авіашоу розбився військовий літак, пілот загинув

авіакатастрофа, Падіння літака, смерть пілота

Вчора, 1 листопада, у Флориді (штат США) в авіакатастрофі під час авіаційного шоу загинув пілот військового літака. Про це повідомляє CNN.

Так, повідомляється, що авіакатастрофа сталася під час авіашоу Стюарт.

"Одна особа загинула у другій половині дня п'ятниці в результаті авіакатастрофи на авіашоу Стюарт в штаті Флорида", - повідомили в Національній раді безпеки.

За даними видання, подія сталася близько 13:15 за місцевим часом.

Розбився військовий літак Grumman OV-1 Mohawk.

Наразі не повідомляється про причини катастрофи.

У п'ятницю відбувся перший з трьох днів авіашоу Стюарт в штаті Флорида. Місцева влада заявила, що інші заходи, заплановані на цей день, були перенесені на суботу.

Як повідомляли Українські Новини, в Австрії під час авіашоу літак впав в озеро.

А в Фредеріксбурзі (США, штат Вірджинія), під час авіашоу сталася аварія старовинного літака. Винищувач North American Aviation P-51 Мустанг часів Другої світової війни під час авіашоу впав на автостоянку. Загинули дві людини.

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