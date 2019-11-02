Євген Кисельов перейшов на YouTube та запустив власну програму

Радянський, російський та український журналіст Євген Кисельов запустив власну "Ютуб"-програму під назвою "Кисільні Береги". Він опублікував промо-ролик, який, судячи з усього, був зняв ще влітку або ранньої осені.

Про це він повідомляє на сторінці на Facebook.

"Я все життя пропрацював штатним співробітником якихось телекомпаній, державних або приватних. Наді мною завжди були їхні власники, начальники, якісь куратори – всіх не перелічити. Взагалі-то мені щастило – частіше це були розумні, освічені, порядні, професійні люди. Втім, не завжди. Коротше, я подумав і вирішив, що пора, нарешті, попрацювати самому на себе", - написав він у соціальних мережах.

Перший випуск програми буде показано ввечері 1 листопада.

Євген Кисельов на початку 2017 року пішов з телеканалу NewsOne на Tonis. Там він збирався вести авторську програму. Потім журналіст пішов на телеканал "Прямий", а влітку 2019 року закінчив роботу і там. З 6 вересня 2019 року - ведучий радіостанції "Радіо НВ".

До початку роботи на українському телебаченні в 2008 році Кисельов 11 років він робив "Підсумки" на російських каналах.

https://www.youtube.com/watch?v=0IBQwMUPS4s" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, Кисельов докладно розповідь про співпрацю з телеканалом "Белсат". У 2018 році стало извнестно, що журналіст буде вести ток-шоу на одному з білоруських каналів.