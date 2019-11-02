підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Субсидування тарифів для населення за рахунок промисловості негативно впливає на економіку, - Чех
02 листопада 2019, субота, 12:47 262
Економіка 2019-11-02T14:30:02+02:00
Українські Новини
Субсидування тарифів для населення за рахунок промисловості негативно впливає на економіку, - Чех

Субсидування тарифів для населення за рахунок промисловості негативно впливає на економіку, - Чех

Перехресне субсидіювання негативно впливає на економіку, необхідно переходити на ринкові тарифи для населення. Про це заявив ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех в ефірі телеканалу "NewsOne".


"Чим більше ми стримуємо зростання тарифів для населення, тим важче відчуває себе економіка в юридичних осіб. Іде перехресне субсидіювання, кроссубсидіювання, що, до речі, є поганою практикою", - заявив Чех.

Він нагадав, що ми мали припинити практику перехресного субсидіювання з моменту запуску нового ринку електроенергії.

"Законом про ринок електричної енергії, який діє, і відповідно до якого реформи почалися з січня, а потім на виробництві з липня, цей закон передбачає припинити практику перехресного субсидіювання. Тобто відповідно до закону ми мали би на початок реформи по закону вже ринкові тарифи для населення", - сказав Чех.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація відновлювальної енергетики (УАВЕ) у зверненні до президента, уряду та парламенту закликала скасувати перехресне субсидіювання та перейти до ринкових цін на електроенергію для населення, зазначивши, що нині громадяни України технічно споживають найдешевшу електроенергію у Європі, проте насправді оплачують її а рахунок вищої вартості товарів і послуг, погіршення платіжного балансу країни та відкладених витрат.
Архів
Новини
Турок "продавав" українок з Донбасу європейським борделям 14:15
Танкер
У Росії на танкері стався вибух: є загиблі 13:59
Суд заарештував незаконно побудовану надбудову на даху історичної будівлі на Майдані 13:18
Ділянку розведення сил у Станиці Луганській відвідала фінляндська делегація 12:56
Субсидування тарифів для населення за рахунок промисловості негативно впливає на економіку, - Чех 12:47
більше новин
За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт 12:25
Владі необхідно вирішити проблему Луганської ТЕС, щоб не допустити катастрофи в області, - ЗМІ 10:53
Ярославський розповів російському пропагандисту Соловйову, чому хоче побудувати новий аеропорт у Донецьку 14:07
Експертиза, яку приховувала САП, підтверджує обгрунтованість "Роттердам+", - адвокат 13:37
Шабунін отримав доступ до матеріалів слідства у справі "Роттердам+" 15:01
більше новин
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Фото: прес-служба
Чернігівщина замість Туреччини: новопризначений голова Чернігівської ОДА кличе Volkswagen будувати завод в області 21:47
Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 17:43
Володимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
У Білорусі знайшли печатку Володимира Мономаха 08:51
Генпрокуратура почала розслідувати як депутат Федина погрожувала Зеленському 12:31
Військкомати почали "ловити" призовників прямо на роботі і у сільських магазинах 09:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok