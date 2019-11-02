Субсидування тарифів для населення за рахунок промисловості негативно впливає на економіку, - Чех

Перехресне субсидіювання негативно впливає на економіку, необхідно переходити на ринкові тарифи для населення. Про це заявив ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех в ефірі телеканалу "NewsOne".



"Чим більше ми стримуємо зростання тарифів для населення, тим важче відчуває себе економіка в юридичних осіб. Іде перехресне субсидіювання, кроссубсидіювання, що, до речі, є поганою практикою", - заявив Чех.



Він нагадав, що ми мали припинити практику перехресного субсидіювання з моменту запуску нового ринку електроенергії.



"Законом про ринок електричної енергії, який діє, і відповідно до якого реформи почалися з січня, а потім на виробництві з липня, цей закон передбачає припинити практику перехресного субсидіювання. Тобто відповідно до закону ми мали би на початок реформи по закону вже ринкові тарифи для населення", - сказав Чех.



Нагадаємо, раніше Українська асоціація відновлювальної енергетики (УАВЕ) у зверненні до президента, уряду та парламенту закликала скасувати перехресне субсидіювання та перейти до ринкових цін на електроенергію для населення, зазначивши, що нині громадяни України технічно споживають найдешевшу електроенергію у Європі, проте насправді оплачують її а рахунок вищої вартості товарів і послуг, погіршення платіжного балансу країни та відкладених витрат.