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02 листопада 2019, субота, 11:54 20
Зовнішня політика 2019-11-02T14:30:03+02:00
Українські Новини
У Росії судитимуть екс-міністра транспорту України Рудьковського

У Росії судитимуть екс-міністра транспорту України Рудьковського

Суд, Росія, Обвинувачення, Микола Рудьковський
Микола Рудьковський. Фото: Facebook/Микола Рудьковський
Микола Рудьковський. Фото: Facebook/Микола Рудьковський

Генеральна прокуратура Росії передала в суд обвинувачення колишнього міністра транспорту України і екс-депутата Верховної Ради Миколи Рудьковського за напад на російське посольство в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури РФ, передають Українські Новини.

Зазначено, що заступник Генерального прокурора Російської Федерації затвердив обвинувальний висновок за кримінальною справою стосовно громадянина України Рудьковського.

Він звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 (участь у нападі на службові приміщення і транспортні засоби осіб, що користуються міжнародним захистом, вчинене з метою ускладнення міжнародних відносин) Кримінального кодексу РФ.

"Як вважає слідство, 14 червня 2014 року Рудьковський, будучи народним депутатом Верховної Ради України, спільно з невстановленими особами із числа активістів української націоналістичної організації "Правий сектор", чия діяльність заборонена на території Російської Федерації, взяв участь у нападі на російське посольство, розташоване на Україні в м. Києві. Метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Російської Федерації з Україною та іншими державами", - сказано в повідомленні.

У вересні 2018 року Рудьковський був затриманий на території Російської Федерації та на підставі судового рішення поміщений під варту. Після затвердження обвинувального висновку кримінальну справу направлено в Московський міський суд для розгляду по суті.

Як повідомляли Українські Новини, Рудьковського облили зеленкою і змусили кинути камінь в посольство РФ.

У квітні Басманний районний суд Москви (Росія) заочно заарештував колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.

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