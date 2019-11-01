Рівненський аеропорт закрив єдиний рейс

Авіакомпанія Bukovyna Airlines (Чернівці) спільно з туристичним оператором Join Up закрили 30 жовтня рейс "Рівне – Шарм-ель-Шейх". Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Рівне", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, за час виконання пасажирських перевезень у період з 23 березня по 30 жовтня було здійснено 64 рейсу, обслужений 11 031 пасажир, з них близько 40% з Білорусі.

Рейс до Єгипту був першим і єдиним рейсом в аеропорту в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Bukovyna Airlines (Чернівці) спільно з туристичним оператором Join Up вирішили відкрити рейс "Рівне – Шарм-ель-Шейх" з 23 березня.

Також Join Up розглядала можливість запуску авіарейси з Рівного до Анталії (Туреччина).

Для жителів Білорусі був організований трансфер в аеропорт "Рівне".

Польоти здійснювалися на літаку MD-83.

MD-83 - середньомагістральний пасажирський літак, розроблений американською фірмою McDonnell Douglas Bukovyna Airlines спеціалізується на чартерних авіарейсах і надання послуг з лізингу літаків.