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  • Чернігівщина замість Туреччини: новопризначений голова Чернігівської ОДА кличе Volkswagen будувати завод в області
01 листопада 2019, пʼятниця, 21:47 16
Політика 2019-11-01T21:50:57+02:00
Українські Новини
Чернігівщина замість Туреччини: новопризначений голова Чернігівської ОДА кличе Volkswagen будувати завод в обл

Чернігівщина замість Туреччини: новопризначений голова Чернігівської ОДА кличе Volkswagen будувати завод в області

Чернігівська ОДА, Андрій Прокопенко
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Фото: прес-служба
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Фото: прес-служба

Німецький автоконцерн Volkswagen запросили будувати новий завод у Чернігівській області. Таку пропозицію озвучив сьогодні, 1 листопада, новий голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, повідомляє сайт обладміністрації. 

"Тиждень тому компанія Volkswagen передумала будувати у Туреччині автомобільний завод вартістю півтора мільярда доларів і як варіант розглядає Болгарію. Користуючись нагодою, запрошую компанію Volkswagen на Чернігівщину. Будуйте завод тут. Ми направимо у компанію офіційне звернення і запропонуємо максимально комфортні умови. Я розумію, що ми не одразу почуємо "так» від інвесторів, але після сотень "ні" обов’язково буде "так", - сказав Прокопенко.

Як відомо, Volkswagen відмовився від будівництва заводу в Туреччині через останні кроки влади цієї країни на міжнародній арені. Наразі VW шукає інші варіанти відкриття заводу - розглядають Болгарію, Сербію, Румунію та країни Північної Африки.

У планах автогіганта відкрити потужності з виробництва автомобілів загальним обсягом інвестицій 1,5 млрд доларів. Якщо німці погодяться будуватись на Чернігівщині – це буде найбільша інвестиція в область за всю її історію.

Пропозицію німецькому інвестору Андрій Прокопенко публічно озвучив у перший день роботи: сьогодні президент Зеленський підписав указ про призначення його головою Чернігівської облдержадміністрації.

Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Фото: прес-службаГолова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Фото: прес-служба

У ЗМІ раніше з’явилась інформація щодо біографії Прокопенка. Йому 37 років, народився в Києві в родині вчених. У 1998 році вступив на філософський факультет КНУ ім. Т. Г. Шевченка, на четвертому курсі викладав історію в київській школі № 114. Отримавши диплом магістра, пішов в аспірантуру і в 2007 році захистив дисертацію з філософії.

У 2003 році Прокопенко був інтерном у видавництві Верховної Ради. З 2007 по 2010 рік входив до Експертної ради при Комітеті з промислової політики ВРУ. Рік вивчав політичний менеджмент в Інституті Роберта Шумана в Будапешті, випускник Української школи політичних студій.

У 2009-2010 роках багато працював на виборах: очолював групу політтехнологів штабу Тимошенко в Дніпропетровській і Луганській областях, працював у виборчому штабі мера Алушти і штабах кандидатів у депутати до Верховної Ради Криму, відповідав за розвиток однієї з політичних сил Грузії.

У 2012-2013 роках працював Радником Віце-президента, а згодом директором Департаменту комунікацій та корпоративних ЗМІ міжнародної нафтової компанії ТНК-ВР до її поглинання "Роснефтью".

У 2014-2015 роках співпрацював з партією "Сила людей", одним із засновників якої був прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

У 2015-му заснував агентство політичного піару "Прокопенко і партнери", яке спеціалізується на проведенні виборчих кампаній. У 2018-2019 роках агентство співпрацювало з партією "Слуга народу". Влітку 2019-го, під час парламентських виборів Прокопенко очолював одеський обласний штаб "Слуги народу". Тоді ж він вступив до Національної академії держуправління при Президентові України на спеціальність "Управління регіональним розвитком", де навчається і зараз.

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