Податкова працює над ліквідацією тіньового ринку спирту, - Верланов

Часи хибної ілюзії безвідповідальності перед державним бюджетом пройшли. Податкова працює таким чином, щоб тіньовий обіг спирту більше не почував себе вільно.

Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов під час робочої наради з питань розвитку спиртової галузі у Тернополі під головуванням президента Володимира Зеленського.

Сергій Верланов зазначив, що податкова вже має конкретні результати у боротьбі з тіньовим ринком спирту, отримані за допомогою чіткої аналітичної роботи та пильного моніторингу усіх учасників ринку.

За його словами, останні три роки податковий план для підакцизної галузі був дещо зменшений у порівнянні з реально можливими надходженнями. Однак, і він виконувався лише на 75%.

"На ці 2 місяці, які залишилися до закінчення 2019 року ми ставимо одну вимогу до усіх учасників ринку підакцизної продукції – забезпечити наповнення державного бюджету на усі 100% від запланованого. Це підхід сервісної служби. В іншому випадку, ми будемо вимушені продемонструвати усі наші законні механізми перевірки, примусу та стягнення, в тісній взаємодії із правоохоронними органами", - заявив Верланов.

Він окремо зауважив, що ДПС вже має великий позитивний досвід по боротьбі з податковими махінаціями щодо ПДВ.



"Лише за допомогою аналітики та моніторингу ми вирішили питання додаткових надходжень від ПДВ. Тобто, практичний досвід ми маємо", - заявив очільник податкової.

"Часи хибної ілюзії безвідповідальності перед державним бюджетом пройшли… Час виходити з тіні та працювати чесно!", - підсумував Верланов.



Нагадаємо, у вересні 2019 року нарахування податку на додану вартість (ПДВ) становило 20,95 млрд грн, що на 20,4% більше, ніж у вересні минулого року.