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01 листопада 2019, пʼятниця, 19:33 13
Політика 2019-11-01T21:30:03+02:00
Українські Новини
Новороздільська міськрада Львівської області прийняла відставку мера Мелешко

Новороздільська міськрада Львівської області прийняла відставку мера Мелешко

Опалювальний сезон, Новий Розділ

Новороздільська міська рада Львівської області 1 листопада прийняла відставку мера міста Андрія Мелешко. Рішення про це прийнято на сесії Новораздольского міської ради, передають Українські Новини.

За станом на 1 листопада Мелешко знаходиться на лікарняному, тому буде звільнений у перший день після закриття лікарняного листа.

До цього часу виконувати обов'язки мера Нового Роздолу буде його перший заступник Мирослав Лепкий.

Після звільнення Мелешко виконувати обов'язки мера буде секретар Новораздольского міськради Ірина Кравець.

У місті станом на 1 листопада не почався опалювальний сезон.

Як повідомляли Українські Новини, 24 жовтня міський голова Нового Роздолу Андрій Мелешко подав у відставку.

За словами депутата Новораздольского міської ради Анатолія Шалаєва, причиною відставки Мелешко зрив підготовки міста до опалювального сезону.

Раніше Львівська обласна державна адміністрація заявляла про неготовність Нового Роздолу до опалювального сезону і прогнозувала його початок в місті не раніше 10 листопада.

У Новому Роздолі проживає 30 тис. чоловік.

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