Місто має величезний запас земельних ділянок під забудову, – Вавриш

Таку заяву девелопер зробив в ході інтерв'ю журналістам Bihus.info.

"Місто має величезний запас земельних ділянок. І власники, які цими ділянками володіють, розуміють, що у одного девелопера не виходить гарно зробити, а в іншого – виходить, з ним можна більше заробити. Тому, якщо ти створюєш якісні об’єкти, в тебе немає проблем із фінансуванням", – пояснив Вавріш.

За словами девелопера, саме якість побудованих об’єктів працює на репутацію компанії і дає їй можливість створювати нові проекти.

"Роблячи нормальні проекти, розвиваючись, ми показали якісний девелопмент. А це відкриває інші можливості", – підкреслив бізнесмен.

Він також додав, що зараз його компанія SAGA Development працює із 30 проектами по країні, 15 з яких – нові об’єкти.

"Зараз компанія SAGA Development працює з 30 об’єктами, десь 15 із них – це нові об’єкти. Ми вже 3-й рік над цим працюємо. Ми мали б розпочати ці об’єкти ще минулого року, якби нас не зажимали, не стримували і не заважали нашому розвитку. Якби не було цього розподілу на "гарних" і "негарних" та видавлювання останніх з ринку, чим раніше займалися органи влади, то минулого року ми мали б щонайменше ще 5–6 нових об’єктів", – підсумував Андрій Вавриш.