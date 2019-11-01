Не потрібно лякати інвесторів реприватизацією, – Фесенко

Політолог Володимир Фесенко за підсумками інвестиційного форуму RE: Think. Invest in Ukraine в Маріуполі (Донецька область) заявив, що інвестиційний клімат в Україні повинен бути привабливим, як для нових, так і для діючих інвесторів: не потрібно лякати їх реприватизацією.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Дуже добре, що прем'єр-міністр Гончарук виступає категорично проти будь-якої реприватизації. Важливо, щоб такої позиції дотримувалися й керівники окремих державних інституцій та відомств. Інвестиційний клімат повинен бути привабливими як для нових, так і для діючих інвесторів", - написав Фесенко.

Він також зазначив, що залучаючи нових інвесторів, владі не варто створювати проблеми для тих, хто вже інвестував в активи в Україні. І нагадав про реприватизаційну епопею, яку веде Фонд держмайна щодо "Укртелекому". На думку Фесенка, представникам влади не слід лякати інвесторів реприватизацією.

"Залучаючи нових інвесторів, не забувайте про інвесторів, які вже вклалися в ті чи інші активи. Не створюйте для них додаткові проблеми, не лякайте реприватизацією. Я нагадаю перелік проблемних тем (напруження навколо "Арселор-Міттал" в Кривому Розі, суди Фонду держмайна з "Укртелекомом", проблеми у тютюнових компаній та інше)", - закликав Фесенко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ході інвестфоруму RE: Think. Invest in Ukraine в Маріуполі заявив, що реприватизація є поганим сигналом для інвесторів і підриває довіру до держави, а також запевнив, що уряд буде ставитися до таких ідей дуже обережно.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук висловив думку, що заяви представників влади про можливу реприватизацію, зокрема телекомунікаційної компанії "Укртелеком", збільшують ризики для інвестицій в Україну та відлякують інвесторів.