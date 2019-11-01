Імпорт електроенергії з Росії збільшує ризик енергетичної кризи в Україні нинішньої зими, – експерт

Директор енергетичних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Центру Разумкова) Володимир Омельченко заявив, що відновлення імпорту електроенергії з Російської Федерації (РФ) призведе до проблем у вітчизняній енергетиці та може спровокувати кризу цієї зими.

Про це він повідомив в коментарі британському виданню Energy voice.

Експерт пояснив, що відкриття України для імпорту електроенергії призведе до значного зниження внутрішнього виробництва електроенергії, що позначиться на здатності енергокомпаній до модернізації своїх активів.

"Це надасть великий вплив на здатність вітчизняних виробників реінвестувати і модернізувати активи і підготуватися до майбутньої інтеграції з європейським ринком електроенергії та переходу на поновлювані джерела енергії", - сказав Омельченко.

Він також зазначив, що імпортуючи електроенергію з Росії, України потрапляє в залежність від Кремля, який в будь-який момент може припинити подачу електроенергії та спровокувати енергетичну кризу в Україні.

"Це рішення також значно збільшує ризик виникнення енергетичної кризи в Україні в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. Ми вже стикаємося з дуже реальною можливістю припинення імпорту газу через розірвання контракту між "Нафтогазом України" і "Газпромом" з 1 січня 2020 року, поряд з нестачею вугілля. До цих ризиків тепер ми можемо додати можливість припинення імпорту електроенергії з усіма очевидними негативними наслідками для економіки та соціально-політичної напруженості, яку це створить", - зазначив Омельченко.

Він також зазначив, що ініціатива депутатів припинити імпорт з РФ, але залишити його з Білорусі, не вирішить проблему, оскільки Білорусь не має надлишку електроенергії та фактично через неї буде поставлятися російська електроенергія.

"Не існує практичного способу зупинити подачу російської електроенергії через Білорусь, і характер відносин між двома країнами означає, що Україна все ще буде вразлива для припинення поставок", - підкреслив Омельченко.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу.

Раніше голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков висловив думку, що Росія захопить більшу частину нашого енергоринку через імпорт електроенергії та буде використовувати це для політичного тиску на українську владу.