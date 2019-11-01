Рішення Зеленського в енергосекторі ставлять під загрозу стабільність економіки, - Марунич

Штучне заниження цін на електроенергію компаніями українського олігарха Ігоря Коломойського ставить під загрозу національну безпеку і стабільність економіки України. При цьому Президент Володимир Зеленський ймовірно тримає ситуацію під контролем. Про це повідомив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

"Через те, що менеджмент Коломойського штучно занижує ціну на електроенергію (за рахунок продажу на свої феросплавні заводи) сигналізують про проблеми вже атомники. А це 55-60% вироблення електроенергії, національна безпека і стабільність економіки", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

При цьому, за його словами, президент України Володимир Зеленський не просто обізнаний про критичну ситуацію в енергетичному секторі, але і тримає все під контролем. На думку експерта, про це свідчить ситуація з Центренерго, коли глава держави обіцяв під час свого прес-марафону поставити до відома прем'єр-міністра України Олексія Гончарука і вирішити проблему.

"При цьому віз і нині там – компанія показує у звітності 1,5 млрд. грн. збитків і тиша. Проблеми відчувають і інші учасники ринку", - зазначив Марунич.

Він також нагадав, що незважаючи на проблеми, Україна продовжує нарощувати імпорт вугілля, відкриває ринок для імпорту електроенергії.

"Як заведено в нашій країні енергетика завжди була президентським бізнесом. Ви вірите, що нинішній глава держави нічого не знає про це? Я ось ні. Навпаки, велика ймовірність, що Зеленський все прекрасно розуміє і особисто приймає відповідні рішення", - резюмував експерт.

Раніше Зеленський прокоментував ситуацію з призначенням головою в. о. правління "Центренерго" Віталія Потапенка, якого, нібито Коломойський завів в компанію, щоб встановити над нею свій контроль. Президент пообіцяв розібратися з ситуацією разом з прем'єром Гончаруком. Він також зазначив, що стежить за "Центренерго", коли питання стосується національної безпеки країни.