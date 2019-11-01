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  • У Дніпрі власника фури, яка везла насіння на "Олейну", максимально оштрафували за перевантаження, - ЗМІ
01 листопада 2019, пʼятниця, 15:28 252
Бізнес 2019-11-01T17:00:02+02:00
Українські Новини
У Дніпрі власника фури, яка везла насіння на "Олейну", максимально оштрафували за перевантаження, - ЗМІ

У Дніпрі власника фури, яка везла насіння на "Олейну", максимально оштрафували за перевантаження, - ЗМІ

Фото: Інформатор
Фото: Інформатор

На дорогах Дніпропетровської області водіям вантажівок вже почали виписувати підвищені штрафи за перевищення допустимої ваги автомобілів.

Так, штрафні санкції у розмірі 34 тисяч гривень були застосовані до декількох автомобілів, які за документами перевозили насіння на Дніпропетровський олієекстракційний завод". Загальна маса вантажівок становила 57-59 тонн при допустимих за законом 40 тоннах, пише "Інформатор".

Зазначимо, що раніше за таке порушення виписували штрафи в сумі 510-680 грн.

Згідно з набранням чинності у кінці вересня Законом № 1047 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" відповідальність за вагові та габаритні порушення несе власник автотранспорту (фізична особа або компанія) або зареєстрований дійсний користувач.

З'ясувалося, що один із вантажівок-порушників (MAN AE 166210) належить ТОВ "ПРОФ-АНІ-ТРАНС", власником якого є жителька Дніпра Самотній Людмила Олександрівна. Два інших автомобілі (АЕ5675ХМ, АЕ1279ІА) також записані на неї, але вже як фізособа.

Фото: ІнформаторФото: Інформатор

Перевірка за базами даних МВС показала, що вантажівки мають досить темну історію: одна з них купувалася в минулому році у 75-річної пенсіонерки Шарапаєвої Людмили Олександрівни, також проживає в Дніпрі. За дивним збігом син Людмили Шарапаєвої – Юрій Олександрович Шарапаєв, 1982 року народження, має безпосереднє відношення до Дніпропетровський ОЕЗ: він очолює напрямок за транспортом і заготівлях в ДП "Сантрейд", якому належить завод. Правоохоронці підозрюють, що Самотній – підставна особа, а в дійсності машини-порушники можуть належати одному з топ-менеджерів компанії, що контролює підприємство.

Рухаючись до місця розвантаження, перевантажені фури завдали б шкоди не тільки обласних дорогах, але і міській дорожній мережі Дніпра, адже підприємство розташоване в центрі міста. Однак на ДМЕЗ відмовились давати коментар з приводу перевантажених автомобілів з насінням, власником яких, можливо, є один з топ-менеджерів компанії.

Нагадаємо, в Україні 25 вересня 2019 року набрали чинності два закони, які покликані попередити передчасне руйнування автодоріг перевантаженими фурами і залучити додаткові ресурси для фінансування дорожнього господарства. За перевищення габаритно-вагових норм передбачаються штрафи: від 5% до 10% – в сумі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.); від 10% до 20% – в сумі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн.); більш як 20% – у сумі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн.).

Згідно з п. 22.5 правил дорожнього руху України по дорогах України дозволено рух транспортних засобів загальною масою 40 тонн (у неї входять маси тягача, причепа або напівпричепа та самого вантажу).
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