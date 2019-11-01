Ярославський розповів російському пропагандисту Соловйову, чому хоче побудувати новий аеропорт у Донецьку

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH заявив, що буде радий, якщо анонсовані їм інвестиції в будівництво нового аеропорту в Донецьку допоможуть реінтегрувати Донбас. Український бізнесмен сказав це вчора на прямому включенні в ефір пропагандистської російської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим".

Нагадаємо, що 29 жовтня 2019р інвестиційна діяльність Ярославського активно обговорювалася учасниками цього ток-шоу в зв'язку з його готовністю вкласти $100 млн у відродження донецького аеропорту, висловленої вранці цього ж дня на "інвестфорумі Зеленського" в Маріуполі. У відповідь на "неоднозначні оціночні судження" ведучого і гостей програми Олександр Ярославський у відкритому листі запропонував Соловйову влаштувати телеміст, щоб прояснити ситуацію.

Під час вчорашнього ефіру в відповідь на питання російського пропагандиста про реалістичність планів відновлення цілісності України Олександр Ярославський сказав: "Якщо хоч якусь крапельку або якусь лепту внесу тим, що я запропонував відбудувати донецький аеропорт, якщо це хоч якось допоможе - я про це мрію, я буду просто щасливий. А вплинути на все на все інше я не можу. Я можу впливати тільки на те, чим я керую".

Олександр Ярославський також розповів, що з Донецьком його пов'язують родинні корені.

"На могили до своїх предків треба якось добиратися... Хотілося б прилітати в сучасний аеропорт. Я готовий його побудувати, якщо для цього буде сприятлива ситуація", - пояснив Ярославський.

Ярославський пояснив ведучому, що його група DCH має успішний досвід будівництва та експлуатації міжнародного аеропорту "Харків", а в квітні 2020 року планує приступити до реконструкції міжнародного аеропорту в місті Дніпро.

"Аеропорт у Харкові я побудував в 2010 році - там практично не було аеропорту. Пасажиропотік був 100 тис осіб, 2019 рік ми закінчуємо з пасажиропотоком майже півтора мільйона", - сказав бізнесмен.

Під час свого включення в телеефір Олександр Ярославський також розповів про реальний стан справ з "УкрСиббанком" - створений бізнесменом як стартап цей банк був згодом вигідно проданий міжнародній фінансовій групі BNP Paribas. А також про передісторію нинішнього плачевного стану ФК "Металіст" (Харків), вимушено проданого бізнесменом Сергію Курченку, і який в даний час, через відсутність фінансування, фактично припинив існування.

На думку Соловйова, Олександр Ярославський добився того, що він пролунав, він сказав те, що він хотів сказати, задали йому питання, на які все б хотіли почути від нього відповіді ".

Згідно з повідомленнями ЗМІ, 30 жовтня 2019 року, радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення окупованих територій Донбасу Сергій Сивохо заявив про створення "Національної платформи примирення і єдності" для пошуку діалогу на шляху до миру і назвав Президента України Володимира Зеленського "президентом миру і діалогу".



