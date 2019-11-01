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01 листопада 2019, пʼятниця, 13:34 214
Події 2019-11-01T13:47:18+02:00
Українські Новини
Власники паїв вимагали біля Офісу Президента скасувати мораторій на продаж землі

Власники паїв вимагали біля Офісу Президента скасувати мораторій на продаж землі

Мораторій на продаж землі, Продаж землі, Мітинг, Ринок землі, земельна реформа, Дмитро Ливч, Асоціація вільних землевласників

Сьогодні, 1 листопада, близько тисячі власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення вийшли мітингувати біля будівлі Офісу Президента України. Пайовики закликали владу скасувати мораторій на землю і надати їм право самостійно розпоряджатися власним майном.

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН".

Акція, яка зібрала власників земельних паїв з різних регіонів України, пройшла на підтримку законопроекту, що передбачає запуск в Україні вільного обігу землі до 1 жовтня 2020 року. Він дозволить українцям реалізувати свої права на продаж землі.

"Я вже не в тому віці й не в тих силах, щоб обробляти землю самотужки, й щоб якось заробити, маю здавати її в оренду, однак тих грошей, що отримую раз на рік, ледве вистачає на місяць життя. Сподіваюсь, що коли відкриється ринок землі, вартість моїх паїв зросте і я зможу їх продати", – сказав учасник акції з Полтавщини Віктор Дорогань.

Його думку поділяє й Маргарита з Хмельницького, роздратована тим, що власники машин і квартир можуть їх продати і придбати щось інше, а власники землі не мають такого права. "У мене є півтора гектара землі, які залишилися мені в спадок. Я проживаю в обласному центрі, у той час як ділянка розташована в області, куди мені навідуватися проблематично. Для мене це тягар. Та якби я мала змогу цю землю продати, то отримала б можливість за виручені кошти закрити свій кредит", – розповіла Маргарита.

Обурилися мітингарі й через ідею проведення в Україні земельного референдуму.

"Чого це долю мого майна мають вирішувати всією країною? Чому "тьотя" на підборах, яка працює в офісі, а поле бачить виключно з вікна свого авто, коли їде за місто, отримує право дозволяти чи забороняти мені розпоряджатися моєю власністю! Що вона знає про мої проблеми? Що гроші потрібні мені на лікування, а моїм дітям на навчання. Хочу сама розпоряджатися своєю землею!" – гнівалася Надія з Чернігівщини.

На переконання голови громадської організації "Асоціація вільних землевласників" Дмитра Ливча, яка виступила організатором заходу, питання скасування земельного мораторію набуло неабиякої гостроти й створило таку напругу у суспільстві, що вирішувати його потрібно негайно.

"Ймовірно 25 років тому рішення поділити землю колгоспів між їхніми членами було єдиним правильним, однак час сплив. Відбулася зміна поколінь, й сьогодні ми маємо ситуацію, коли землею володіють одні, а обробляють її інші. Відтак землевласники закуті не завжди прийнятними умовами орендарів та низькою вартістю оренди", – підсумував він.

Нагадаємо, в Україні продовжується активна підготовка до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. 18 жовтня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу альтернативний законопроект №2178-10, який дає можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави. Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки. Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни. Також він встановлює перехідний період для участі іноземців в придбанні землі сільськогосподарського призначення та передбачає запобігання концентрації земельних ділянок на рівні громад. Щороку ринок землі може приносити в бюджет України від 700 млн до 1,5 млрд доларів як за рахунок продажу, так і за рахунок оренди землі.

Уряд запустив інформаційний ресурс, який дає відповіді на актуальні питання із земельної реформи в Україні та відкриття ринку землі.

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