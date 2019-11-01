Експертиза, яку приховувала САП, підтверджує обгрунтованість "Роттердам+", - адвокат

Експертиза щодо "Роттердам+", яку проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз за приписом САП, підтверджує економічну обґрунтованість формули на відсутність збитків від її дії. Саме тому САП приховує її від суду. Про це написала адвокат Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора блогери знайшли на файлосховищі документи, які ми як захист у справі Роттердам+ не могли отримати від слідства. Висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. З цих матеріалів видно, що прокурори САП кілька разів робили запити та по-різному формулювали питання до експертів, щоб отримати бажану відповідь. Але відповідь була невтішною для детективів - формула Роттердам+ на думку поважних експертів є економічно обґрунтованою, а збитків від її дії експерти не знайшли. А немає збитків - немає складу злочину", - написала Одинець.

На думку адвоката, саме тому цю експертизу САП не надавала суду. Вона також нагадала, що прокурор визнав, що обирає на власний розсуд, які матеріали надавати суду, а які ні. І наголосила, що захист намагається офіційно отримати цю експертизу.

"На мою думку, оприлюднені документи реальні, адже прокурор прямим текстом заявив, що може вирішувати, які матеріали надавати суду, а які ні і сказав, що не вважає за потрібне надавати експертизу КНДІСЕ. В той же час, мною ще минулого тижня були подані відповідні запити для офіційного отримання експертиз", - написала Одинець.

Нагадаємо, раніше відомий юрист і блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook оприлюднив фотокопію звіту Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), що проводив офіційну експертизу формули "Роттердам+" за приписом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в 2018 році. Згідно звіту, експерти дійшли висновку про економічну обґрунтованість постанови НКРЕКП №289, більш відомої як "формула Роттердам+".

Адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило "експертизу" у СБУ за власним "темником".