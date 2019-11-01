Український проект вперше здобув найвищу світову нагороду з управлінського консалтингу

Київ, 01 листопада 2019 року. Українське "Агентство стратегічних рішень ShiStrategies" отримало срібну нагороду міжнародної премії з управлінського консалтингу Constantinus Award за реалізацію пілотного соціального проекту "Рука допомоги".

Нагородження відбулося в рамках щорічної конференції Міжнародної ради асоціацій консультантів з управління (ICMCI), що проходила в Нассау (Багами).

Пілотний проект Міністерства соціальної політики України "Рука допомоги", який реалізовувався за підтримки Світового банку визнано одним з найкращих проектів у світі.

Протягом 2017-2018 років команда проекту "Рука допомоги" успішно впровадила іноваційні механізми залучення на ринок праці безробітних, які отримують державну соціальну допомогу, та внутрішньо переміщених осіб. Проект надавав їм можливість позбутися залежності від держави, отримати роботу або створити власний бізнес.

"Команда проекту розробила механізми виявлення здатних до підприємництва довготривалих безробітних, які отримують державну соціальну допомогу. Ми йшли до кожної людини, допомагали їй знайти власну мотивацію та розкрити свій потенціал. Понад 230 членів малозабезпечених сімей і переселенців розпочали власний бізнес, завдяки проекту і самі вже створили близько 100 робочих місць. Тобто за умови навіть невеликих інвестицій з боку держави довготривалі безробітні здатні перетворитися на успішних підприємців, платників податків. Саме наявність таких людей – запорука соціально-економічного розвитку кожного регіону та країни в цілому", – зазначила координатор проекту "Рука допомоги", керуючий партнер ShiStrategies Інна Шинкаренко.

На її думку, успіх проекту забезпечили механізми комплексного супроводження безробітних, які включали психологічну підтримку, навчання, постійне юридичне, фінансове, бізнес-консультування, а також підтримку з боку місцевої влади. Значну роль відіграло також навчання співробітників центрів занятості, управлінь соцзахисту населення, ОТГ.

Втім, проект, який визнаний одним з найкращих у світі та довів на практиці свою життєздатність в Україні, не був продовжений на цей рік через відсутність фінансування.

"Проект цілком готовий до масштабування і може бути розповсюджений на всю країну. Він закладає основу для реформування всієї системи соціального забезпечення в Україні. Суть його полягає в зміні вектора з простої виплати грошей малозабезпеченим безробітним на мотивацію їх до праці та підприємництва, що допоможе повернути безробітних на ринок праці, а отримувачів соціальної допомоги – до активного життя. Крім того, це підвищить ефективність використання бюджетних коштів", – підкреслила Інна Шинкаренко.

Золоту нагороду отримала китайська компанія Beijing Jingyi Wanjia Technology за проект з підвищення ефективності медичного обслуговування для госпіталю в Ґуйчжоу. Всього на нагороду було номіновано вісім компаній з семи країн: Китаю, Сингапуру, Канади, України, Італії, Іспанії та Австрії, які представляли найкращі консалтингові проекти, що вирішували питання фінансів, диджиталізації, поведінкової економіки, сталого розвитку тощо.

Міжнародна рада асоціацій управлінського консалтингу (ICMCI) заснувала Міжнародну премію Constantinus Award з метою просування передового досвіду в сфері консалтингових послуг у світі. Основна мета запровадження нагороди – просування консалтингового сектору в цілому, а також окремих видатних консалтингових проектів не тільки в національному, а й у глобальному масштабі.

Довідка

"Рука допомоги" – пілотний соціальний проект Міністерства соціальної політики України, який у 2017-2018 роках реалізовувався за підтримки Світового банку у Полтавській, Львівській, Харківскій областях та окремих ОТГ Донецької, Житомирської, Чернігівської областей. Учасниками пілотного проекту стали близько 5 тис. вимушено переміщених осіб і безробітних, які отримують державну соціальну допомогу. У реалізації проекту були задіяні близько 1000 керівників і фахівців місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування пілотних регіонів.