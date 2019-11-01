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01 листопада 2019, пʼятниця, 13:01 367
Верховна Рада і партії 2019-11-01T13:45:02+02:00
Українські Новини
Шахтарського бунту не буде. Принаймні, цього року, - Шахов

Шахтарського бунту не буде. Принаймні, цього року, - Шахов

Бюджет, Шахта, Вугілля, шахтарі, Сергій Шахов, Модернізація вугільної галузі

Модернізація вугільної галузі - це єдина профілактика хронічної заборгованості по зарплатам шахтарям, - заявив Народний депутат від Луганщини, Сергій Шахов. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, коментуючи Законопроект щодо внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2019 рік" ухвалено в цілому, інформує прес-служба парламентаря.

Документ передбачає виділення 1 мільярда гривень на погашення заборгованості перед гірниками за 2019 рік. Раніше Сергій Шахов та група депутатів-мажоритарників Луганщини, неодноразово виступали в парламенті з вимогою звернути увагу на проблеми шахтарів, та, навіть, направили листа з відповідною вимогою Президентові Володимирові Зеленському.

"Вдячний 291 народним депутатам, які підтримали відповідний Закон. Тепер шахтарі, яким протягом 4 місяців не виплачували заробітні плати, матимуть змогу отримати власні кошти. Команда Шахова місяцями добивалася прийняття цього Закону. Нас почули. Шахтарського бунту не буде, принаймні, цього року", - зазначив нардеп під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер. 

Проте, за словами Сергія Шахова, залишається відкритим питання бюджету 2020, де не передбачено кошти на розвиток вугільної галузі. 

"Наступне, не менш важливе завдання, - досягнути результату, щоб заборгованість по заробітним платам працівникам вугільних підприємств не виникала, а шахти стали сучасними, безпечними та цілковито придатними для ефективної роботи. Шахтарі втомилися від постійної брехні чиновників і "сніданків", якими їх годують на самих різних рівнях. Щоразу обіцяючи вирішити проблеми, але забуваючи про гірників відразу, як за ними закриваються двері чергового кабінету", - додав депутат. 

Як повідомлялося, Сергій Шахов став на захист голодних шахтарів, які півроку не бачать зарплат.

Нагадаємо, шахтарські профспілки погрожували бунтом з відбійними молотками під стінами Ради, якщо заборгованість не буде погашено.

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