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  • Формула оподаткування залізної руди із законопроекту №1210 має бути перероблена, - Гетьманцев
01 листопада 2019, пʼятниця, 12:54 289
Політика 2019-11-01T13:15:01+02:00
Українські Новини
Формула оподаткування залізної руди із законопроекту №1210 має бути перероблена, - Гетьманцев

Формула оподаткування залізної руди із законопроекту №1210 має бути перероблена, - Гетьманцев

Нова формула, прописана у законопроєкті №1210 щодо оподаткування залізної руди, має бути перероблена. Таку заяву зробив у кулуарах Верховної Ради голова податкового комітету Данило Гетьманцев, передає "5 канал".

За його словами, складність полягає у тому, що видобута в Україні руда є досить бідною за своїм складом і до експортного варіанту потребує збагачення штучним способом. Процес цей досить вартісний і його важко прорахувати.

"Складність полягає і в тому, що у нас руда є бідною. Її треба збагачувати. Цю вартість важко підрахувати. У цьому проблема з формулою. Ми погоджуємося з бізнесом, що над цією формулою треба працювати разом", – зауважив Гетьманцев.

Нагадаємо, на думку членів податкового комітету Верховної Ради, аби вказаний законопроєкт був прийнятним для бізнесу, він потребує оновлення на 60%. Голова комітету визнає, що жодних напрацювань робочої групи до документу не було включено. Не зважаючи на це, депутат припускає, що законопроєкт все ж поставлять на голосування. У разі схвалення депутатами, правки будуть додані вже до другого читання.

Також розглядається можливість винести за рамки пошуки самої формули оподаткування залізної руди. Пропонується залишити діючу базу оподаткування, яка на сьогодні є в законі. І окремо повернутися до роботи над нею у межах робочої групи яка буде створена.
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