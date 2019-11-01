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  • В основу "Роттердам +" закладений принцип імпортного паритету, як і для ціноутворення на інших енергетичних ринках, - експерт
01 листопада 2019, пʼятниця, 12:37 239
Політика 2019-11-01T13:15:01+02:00
Українські Новини
В основу "Роттердам +" закладений принцип імпортного паритету, як і для ціноутворення на інших енергетичних ри

В основу "Роттердам +" закладений принцип імпортного паритету, як і для ціноутворення на інших енергетичних ринках, - експерт

Формула "Роттердам+" ґрунтується на аналогічному для всіх енергоринків принципі імпортного паритету. Про це йдеться в колонці радника юридичної компанії "Primelex" Євгена Калініна для видання "Лівий берег".

 
Експерт нагадав, що НАБУ розслідує провадження щодо законності застосування імпортного паритету в формулах "Дюссельдорф+" та "Роттердам+". І ці провадження мають поставити остаточну крапку в дискусії, довкола обґрунтованості застосування цього принципу в Україні. Він також  звертає увагу, що за аналогічними формулами формуються ціни й на інші енергоресурси.
 
"Не тільки ціни на вугілля та газ а й на інші енергоресурси формуються за алгоритмом "міжнародний індекс + транспортування". Наприклад, урановий концентрат для "Енергоатому". Ціни на урановмісну сировину, послуги конверсії та збагачення визначаються виходячи з цін, опублікованих в інформаційних оглядах Ux Weekly та Nuklear Market Review, а до розрахунків тарифів включається вартість послуг з транспортування", - зазначив Калінін.
 
Нагадаємо, раніше генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Брайан Ріккетс заявив, що введення імпортного паритету при ціноутворенні на вугілля було єдино вірним рішенням для України, прив'язка до індексу API - абсолютно коректна.
 
24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", жоден з них не був взятий під варту. Пізніше в офіційній відповіді НАБУ на запит Інформбюлетеня ICC Ukraine повідомлялось, що у Бюро немає претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою "Роттердам +".
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