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01 листопада 2019, пʼятниця, 10:25 1
Економіка 2019-11-01T12:45:03+02:00
Українські Новини
Портфель депозитів фізосіб ПУМБ у гривні перевищив 7 млрд гривень

Портфель депозитів фізосіб ПУМБ у гривні перевищив 7 млрд гривень

Банк, ПУМБ, Банківські депозити
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)

Портфель депозитів фізичних осіб ПУМБ у гривні перевищив позначку в 7 мільярдів гривень.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Темпи приросту портфеля рекордні за всю історію ПУМБ на ринку України. Так, у жовтні портфель депозитів (термінові депозити до запитання) фізичних осіб у гривні досяг 7 млрд гривень.

Приріст гривневого депозитного портфеля фізичних осіб банку склав + 37% або більше 1 850 млн гривень з початку року.

За даними НБУ станом на 1 вересня ПУМБ увійшов до ТОП-5 банків за приростом депозитного портфеля в національній валюті банк займає 5 місце за обсягом приросту строкових депозитів у гривні та 4 - за приростом пасивного портфелю.

Зростання гривневого депозитного портфеля обумовлений як зручною продуктовою лінійкою депозитних продуктів, що задовольняють потреби багатьох клієнтів, так і привабливою дохідністю до 17,5% річних.

Так, ПУМБ пропонує своїм клієнтам депозит до запитання "Вільний" з привабливою ставкою 12% річних у гривні і доступом до засобам 24/7.

Для тих, хто хоче накопичити якомога більше, є строкові вклади "Накопичувальний" (ставка до 16,5% річних у гривні, з можливістю поповнення) і "Дохідний" (ставка до 17,5% річних у гривні залежно від періоду розміщення).

Свої кошти на депозитах в банку вже розмістили більше 95 тисяч клієнтів.

Тільки з початку цього року їх кількість зросла більш ніж 27 тисяч осіб, або понад 40%. Багато клієнти оцінили переваги відкриття депозиту прямо в мобільному додатку ПУМБ Online.

Нагадаємо, всього в кілька можна відкрити в мобільному додатку всі три депозиту.

За офіційними даними НБУ, загальний портфель коштів роздрібних клієнтів ПУМБ, який включає поточні та строкові депозити у гривні та іноземній валюті, а також залишки на поточних рахунках, за станом на 1 вересня 2019 склав 19,2 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) став четвертим банком, який зможе здійснювати операції з запасами готівки Національного банку, а також забезпечувати банки в регіонах готівкою і приймати від них надлишки готівки і зношені купюри.

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