Експерт пояснив походження плюса у формулі "Роттердам+"

Включення в формулу "Роттердам+" видатків на транспортування є обґрунтованим. Про це заявив ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех в ефірі телеканалу "NewsOne"

"Транспортування з портів Нідерландів до індикативної ціни додатком до портів Одеси, так, є обґрунтованим. Чому? Тому що індикативна ціна в Амстердамі, Роттердамі в тому числі складається з закупівлі вугілля як такого і транспортування до цих портів. З Колумбії, ПАР чи звідкілясь ще. І її не можна виокремити якимось чином. Вона перестане бути індикативною… Якщо би ми оцінювали певну ефективність того чи іншого контракту прямого, з Колумбією чи зі Сполученими Штатами, то можна було би рахувати окремо ціну вугілля і ціну фрахту морського та переробки вантажу в Одесі. А виходячи з того, що це індикативна ціна ринку, і, до речі, він є самим великим в атлантичному регіоні, показовим і за обсягами ліквідності, і за ціною, то це була обґрунтована з точки зору використання в прогнозованій в подальшому ціні на оптовому ринку", - пояснив Чех.

Нагадаємо, раніше експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), що проводив офіційну експертизу формули "Роттердам+" за приписом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в 2018 році, дійшли висновку про економічну обґрунтованість постанови НКРЕКП №289, більш відомої як "формула Роттердам+". Про це зазначається в звіті КНДІСЕ, фотокопію якого оприлюднив відомий юрист і блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.