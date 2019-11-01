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  • За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт
01 листопада 2019, пʼятниця, 12:25 376
Економіка 2019-11-01T13:30:03+02:00
Українські Новини
За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт

За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт

NASA, Firefly Aerospace, Південмаш, ДКАУ

Космічне агентство зняло з посади Генерального директора Південмашу Сергія Войта. У цьому рішенні можуть бути замішані корупційні схеми за участю керівництва КБ "Південне". Про це написав у своєму Facebook експерт Віктор Таран, керівник аналітичного центру "Ейдос".

"Не встиг вчора поділитися перемогою, як в той же день отримав скан підписаного наказу про звільнення Войта Сергія Миколайовича, генерального директора Південмашу, який ще вчора радів вигідним контрактом на $15 млн. З американським Firefly, завдяки якому міг би погасити майже всі свої борги. точніше радість була тиждень назад, адже лист від Firefly датоване 21 жовтня. А в Наказі про звільнення Войта стоїть дата 30 жовтня. Збіг? Ось і подумайте. Войт вже давно як кістка поперек горла сидить у Дегтярьова. Прикинувши в розумі суму майбутнього контракту, "Південне" вирішило остаточно обезголовити Південмаш і поставити на його місце свою людину. Це дуже заплутаний закулісний бекграунд. Що маємо? Глава Космічного агентства Павло Дегтяренко ставленик Олександра Дегтярьова, голови КБ "Південне". Довгий час Дегтяренко вибудовував собі кар'єру у "Південному " і по протекції колишнього шефа очолив ДКАУ. Кожен свій крок кишеньковий директор пропускає через Дегтярьова. Упевнений, що звільнення Войта - це узгоджена акція з главою" Південного ". p.s. До речі, вчора у Дегтярьова був День народження і не виключаю, що Войт став "головним подарунком", - написав експерт.

Своєю чергою, директор українського підрозділу Firefly Aerospace Олександр Дондік зазначив у своєму дописі у Facebook, що здивований виниклою ситуацією і сподівається, що це не відіб'ється на співпраці з Південмашем.

"Все найцікавіше дізнаюся з Фейсбуку. Наміри про співпрацю з Південмашем були, але ми їх не планували афішувати до отримання фінальної калькуляції. А тепер ще й звільнення Войта. Чи є між цими подіями якийсь зв'язок - не знаю, але мені підтвердили, що цей документ не фейк. Не хотілося б розривати співпрацю з Південмашем, але якщо в цій справі замішано керівництво КБ "Південне" і новий директор буде лобіювати їх інтереси, то ситуація вимагає ретельної перевірки", - написав Дондік.

Ні Павло Дегтяренко, глава ДКАУ, ні Олександр Дегтярьов, директор КБ "Південне" поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, що вчора в ЗМІ поширилася інформація, про те, що американська компанія Firefly Aerospace, яка співпрацює з NASA і ВВС США, планувала довгострокову угоду про спільну роботу з Південмашем на орієнтовну суму $15 млн.

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