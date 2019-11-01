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01 листопада 2019, пʼятниця, 11:05 252
Бізнес 2019-11-01T13:00:04+02:00
Українські Новини
Ярославський єдиний з великого бізнесу підтримав Зеленського щодо Донбасу, - експерти

Ярославський єдиний з великого бізнесу підтримав Зеленського щодо Донбасу, - експерти

На інвестиційному форумі в Маріуполі Зеленський вперше наважився зробити те, що було немислимо для Порошенка. - позначив, що ефективні економічні реформи неможливі без встановлення в Україні міцного миру, соціально-економічної реінтеграції Донбасу, відновлення зруйнованої інфраструктури. Про це пише портал "Дело" в матеріалі за результатами редакційного опитування відомих експертів на тему недавньому інвестиційному форумі в Маріуполі.

Видання зазначає, що одним з головних підсумків форуму для влади стало те, що і президент, і уряд можуть тепер демонструвати західним партнерам реальний кейс готовність хоча б одного з найсерйозніших бізнесменів фінансувати відродження Донбасу після встановлення миру.

"Заяву Ярославського про те, що він готовий інвестувати 100 млн доларів на відновлення донецького аеропорту є сигналом про те, що в Україні є люди, готові здійснити реальне вкладення грошей у відновлення інфраструктури після врегулювання конфлікту", — підкреслив глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Як повідомляли ЗМІ, форум не відзначився нічим конкретним у плані заяв інвесторів про готовність вкладати гроші. І тільки власник групи DCH Олександр Ярославський, публічно підтримав наміри Зеленського щодо Донбасу, анонсувавши інвестпроект будівництва нового аеропорту в Донецьку замість зруйнованого.

"Основне питання цього форуму — відновлення Донбасу. Поки я сюди їхав, у мене з'явилася конкретна пропозиція уряду України: я готовий інвестувати 100 млн доларів у будівництво нового аеропорту в Донецьку. Якщо будуть всі умови для будівництва аеропорту, який був практично повністю зруйнований, я готовий зайнятися цим проектом, застосувати в рамках відновлення Донбасу досвід моєї компанії із будівництва та експлуатації аеропортів", — сказав Ярославський.

Нагадаємо, що після маріупольського форуму на російському ток-шоу одіозного для українців Володимира Соловйова розгорнулася бурхлива дискусія з приводу ідеї Ярославського. Але президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко, якйи брав участь у ній, запевнив своїх співрозмовників у серйозності намірів бізнесмена.

"Ярославський успішний український бізнесмен, який готовий допомогти після відновлення миру на Донбасі відновлювати аеропорт. Як бачите, є інвестор. Як можна не довіряти Ярославському? Залишилася сама малість — роззброїти бойовиків, прибрати їх з території "ДНР", "ЛНР" — і аеропорт відновлять", — резюмував Охріменко.
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