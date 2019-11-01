Владі необхідно вирішити проблему Луганської ТЕС, щоб не допустити катастрофи в області, - ЗМІ

Якщо влада не вирішить проблему Луганської ТЕС, область неминуче чекає катастрофа, і мільйон жителів можуть залишитися без світла і тепла. Про це йдеться в матеріалі видання "Капітал" "Чому великі плани відновлення Донбасу не почнуться з малого - вирішення проблеми ЛуТЕС?".

Видання нагадало, що з 1 червня нинішнього року Росія перекрила поставки вугілля на Луганську ТЕС, відрізавши її від безальтернативного джерела палива. З 29 липня ЛуТЕС вимушено перейшла на використання природного газу, який коштує значно дорожче, ніж антрацит. При таких умовах тарифи на електроенергію для жителів області потрібно підняти в кілька разів, але люди такого удару не витримають.

"Тим часом, соціальне навантаження Луганської ТЕС - величезне: енергопостачання 1 млн жителів регіону, 253 дитячих садків, 293 шкіл, 53 медичних установ. Зупинка станції означає затоплення гірничих виробок шахт Лисичанська, Первомайська та Золотого, припинення подачі води для 400 тис. жителів, що перебувають по той бік лінії розмежування. А в зимовий період - ще і параліч теплових систем області", - зазначає видання.

Щоб не допустити катастрофи в області, влада має негайно приймати рішення - чи забезпечити поставки газу на станцію за цінами нижче ринкових, шляхом покладання PSO на НАК "Нафтогаз України", або компенсувати ТЕС різницю у вартості електроенергії.

"Робити ж щось треба. Або зафіксувати PSO на газ на рівні, що пропонувався раніше, 2895 грн. Або компенсувати Луганській ТЕС різницю між діючими ціновими обмеженнями на електроенергію і собівартістю виробництва електроенергії на газі. Або, врешті-решт, домогтися розблокування поставок вугілля" , - наголошується в матеріалі.

В іншому випадку, стратегічний об'єкт життєзабезпечення вийде з ладу або буде змушений почати віялові відключення, а ліквідація аварії обійдеться досить дорого, - попереджає автор матеріалу.

Нагадаємо, 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля при виробництві електроенергії. Причиною цього стало блокування поставок антрациту на ТЕС з території Росії. З 27 серпня для економії газу Луганська теплоелектростанція перейшла на роботу одним енергоблоком.

Економічний експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко раніше заявляв, що зниження ціни на газ для Луганської ТЕС - єдина можливість забезпечити регіон світлом і теплом в умовах блокади поставок вугілля Росією.