Законопроект про легалізацію азартних ігор встановлює монополію букмекерів, - експерти

Законопроект "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор", який розробив уряд, встановлює монополію українських і російських букмекерських контор, вважає експерт Українського аналітичного центру Борис Кушнірук. Про це йдеться в матеріалі "Букмекерський переворот: хто лобіює законопроект про легалізацію азартних ігор", опублікованому виданням "РБК-Україна".

Законопроект уже опублікований на офіційному сайті Верховної Ради. Зокрема, він передбачає відкриття 800 букмекерських пунктів. Таким чином, як стверджує Кушнірук, за допомогою вказаного ліміту будуть просто легалізовані вже діючі букмекерські пункти. За словами експерта, на сьогоднішній день "Фаворит" має близько 1000 пунктів, "Парі-матч" - близько 500, незаконні букмекери - ще стільки ж. Інші букмекери вже зараз орендують приміщення для отримання ліцензії.

Як заявив журналіст видання "Віснику державних закупівель" Юрій Ніколов, букмекерам офіційно дозволено тільки в Києві створити 320 пунктів зі ставкоматамі. При цьому принципової різниці між лотерейним автоматом, ігровим автоматом або ставкоматом букмекерської компанії немає.

На думку колишньої держуповноважених АМКУ Агіі Загребельського, сьогодні саме ігрові автомати можуть мімікрувати під букмекерську діяльність, а ставкомати букмекерів абсолютно нормально функціонувати.

"Якщо ми говоримо про ставки на спортивні події - це букмекерська діяльність. Якщо ми говоримо про ставки на віртуальні події, на мій погляд, це дуже мало спільного з букмекерською діяльністю. На сьогодні в чому проблема? Я всім про це говорю: якщо зараз буде така модель введена державою, це дозволить гральному бізнесу, ігровим автоматам маскуватися під букмекерську діяльність ", - зазначила вона.

Ще один приклад можливої ​​"заточеного" законопроекту під побажання букмекерів може бути норма про наявність доменного імені UA. Як наголошується в законопроекті, подати документи на відповідне доменне ім'я потрібно вже на етапі подачі заяви на видачу ліцензії. Але щоб отримати доменне ім'я другого рівня доменної зони UA необхідно зареєструвати торгову марку в Україні.

У той час, як реєстрація торгової марки займає не менше 1 року навіть за прискореною процедурою. Таким чином, на думку Кушнірука, існуючі українські та російські бренди (parimatch.ua, favorit.ua, marathonbet.ua, 1xbet.ua, "Ліга Ставок" та інші) які вже мають зареєстровані торгові марки, і отримають ліцензії.

При цьому всі перераховані вище експерти відзначають, що урядові законопроект може просто знищує традиційну числову лотерею. При запропонованих в ньому умовах, вона не зможе працювати в принципі.

Як повідомлялося, раніше експерт Борис Кушнірук висловив думку, що він створює пріоритетні права місцевим та російською брендам (перш за все "Парі-Матч" і "Фаворит", а також Марафонбет, 1xbet, "Ліга Ставок") для легалізації своєї діяльності.