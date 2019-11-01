Військкомати почали "ловити" призовників прямо на роботі і у сільських магазинах

Співробітники військкоматів почали забирати призовників прямо з роботи. Як розповідають адвокати, в армію беруть навіть хлопців з медичними протипоказаннями, намагаючись таким чином виконати план, інформує портал strana.ua.

У Рівненській області, наприклад, військові почали забирати призовників прямо з робочого місця. Про такий випадок розповів адвокат Валентин Дупак.

"Мій клієнт працює в одному з комунальних підприємств міста. Він сидів у своєму робочому кабінеті, коли туди прийшли військові у формі. Ніякої поліції з ними не було. Вони просто налякали хлопця в'язницею, натиснули на нього і забрали до військкомату. Він тут вже знаходиться кілька днів. Причому з ним не було навіть паспорта, тобто вони не могли встановити його особу", - обурюється адвокат.

Другу жертву працівники військкомату забрали біля магазину.

"У нас в області тепер таке практикується. Ловлять біля сільських магазинів. У двори приватних будинків їх не пускають, там собаки. А ось там легко зловити. Хлопець, до речі, має проблеми з хребтом ще зі школи, є медичні документи, це він не зараз довідку отримав, а вже давно. Але нікого це не хвилює", - розповідає Дупак.

Батько призовника розповідає, що син проходив обстеження в лікарні, звідки його раптово виписали. У військкоматі дали направлення на МРТ хребта. Але, за його словами, воєнкоми вихопили у нього з рук цю довыдку і не віддають, стверджуючи, що хлопець тепер здоровий.

Ще одного призовника до військкомату просто запросили прийти і принести якісь відсутні нібито медичні довідки. Назад його вже не випустили.

"Він був упевнений, що в армію його не повинні брати, тому що у нього хронічна виразка шлунка з дитинства. Хоча він проходив раніше медкомісію. Це з виразкою шлунка!", - продовжує адвокат.

За його словами, в середу, 31 жовтня, він викликав поліцію до військкомату, де чергують батьки хлопців. Однак ті лише склали протокол і внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також юристи попереджають про ще один спосіб "призову": молодих людей обманом запрошують в поліцію нібито для дачі якихось свідчень. А там їх вже чекають воєнкоми. Тому потрібно звертати увагу, що саме написано у поліцейському виклику - чи є там номер справи і чи зазначено в якості кого вас запрошують.

В Україні 1 жовтня стартував осінній призов. Він триватиме до 31 грудня.