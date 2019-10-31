Депутат Київради назвав директора "земельного" департаменту КМДА Оленича проросійським провокатором

Директор Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації Петро Оленич є проросійським сепаратистом і провокатором, заявив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради від ВО "Свобода" Володимир Назаренко

"Поки одні здають наші території і відводять війська у Золотому, сепаратисти проявляють себе у столиці! Визначити агресорів у мирному місті стало можливо завдяки впертості самого Оленича, так, ми говоримо саме про нього. Петро Оленич є директором найбільш корупційного "земельного" департаменту. Чули про протести протягом останніх років щодо незаконних забудов? Чи про вируб зелених зон?" – написав Назаренко.

За його інформацією, на велику посаду Оленич потрапив завдяки тісним зв’язкам із проросійською сім’єю екс-нардепа від Партії Регіонів Ірини Бережної, котра у 2017 році загинула у ДТП. Депутат пояснив, що зараз Оленич "підпорядковується" матері Ірини Бережної.

"У минулому, він – помічник Ірини Бережної. Позавчора відбувся напад проросійських молодиків на мирних людей. Тітушки відстоювали перейменування Українських вулиць на "Ватутіна" і "Московську" і напали включно на депутатів-націоналістів. Після це випустили в ефір на "Россия-1", а коментувала його сама Бережна (мати, – ред.), якій підпорядковується Оленич. У ефірі напад обговорювався і виправдовувався близько 15 хвилин", – зазначив свободівець.

Пояснюючи зв'язок з цими подіями Петра Оленича, київський обранець підкреслив, що у своїх документах він вперто продовжує називати вулиці проросійськими назвами. Так, проекти рішень, які готує його департамент, досі містять назву "Ватутіна".

"Як довго агресори будуть бити наших людей у судах і вільно почувати себе в мирних українських містах? Хто їх найняв, щоб виводити це у прайм-тайм туди, де мама Бережна виправдала свого Оленича? Чи, можливо, час покласти край інформаційним агресіям та чиновникам, які грабують наше місто, і за ці ж кошти, влаштовують проросійські провокації?" – завершив Володимир Назаренко.