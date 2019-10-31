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  • Депутат Київради назвав директора "земельного" департаменту КМДА Оленича проросійським провокатором
31 жовтня 2019, четвер, 20:26 5
Політика 2019-10-31T20:29:26+02:00
Українські Новини
Депутат Київради назвав директора "земельного" департаменту КМДА Оленича проросійським провокатором

Депутат Київради назвав директора "земельного" департаменту КМДА Оленича проросійським провокатором

Директор Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації Петро Оленич є проросійським сепаратистом і провокатором, заявив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради від ВО "Свобода" Володимир Назаренко

"Поки одні здають наші території і відводять війська у Золотому, сепаратисти проявляють себе у столиці! Визначити агресорів у мирному місті стало можливо завдяки впертості самого Оленича, так, ми говоримо саме про нього. Петро Оленич є директором найбільш корупційного "земельного" департаменту. Чули про протести протягом останніх років щодо незаконних забудов? Чи про вируб зелених зон?" – написав Назаренко.

За його інформацією, на велику посаду Оленич потрапив завдяки тісним зв’язкам із проросійською сім’єю екс-нардепа від Партії Регіонів Ірини Бережної, котра у 2017 році загинула у ДТП. Депутат пояснив, що зараз Оленич "підпорядковується" матері Ірини Бережної.

"У минулому, він – помічник Ірини Бережної. Позавчора відбувся напад проросійських молодиків на мирних людей. Тітушки відстоювали перейменування Українських вулиць на "Ватутіна" і "Московську" і напали включно на депутатів-націоналістів. Після це випустили в ефір на "Россия-1", а коментувала його сама Бережна (мати, – ред.), якій підпорядковується Оленич. У ефірі напад обговорювався і виправдовувався близько 15 хвилин", – зазначив свободівець.

Пояснюючи зв'язок з цими подіями Петра Оленича, київський обранець підкреслив, що у своїх документах він вперто продовжує називати вулиці проросійськими назвами. Так, проекти рішень, які готує його департамент, досі містять назву "Ватутіна".

"Як довго агресори будуть бити наших людей у судах і вільно почувати себе в мирних українських містах? Хто їх найняв, щоб виводити це у прайм-тайм туди, де мама Бережна виправдала свого Оленича? Чи, можливо, час покласти край інформаційним агресіям та чиновникам, які грабують наше місто, і за ці ж кошти, влаштовують проросійські провокації?" – завершив Володимир Назаренко.
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