Генпрокурор Рябошапка уникає пояснень щодо прокурора Кулика, - ЗМІ

Комітет з питань антикорупційної політики ініціює запит генеральному прокурору Руслану Рябошапку щодо статусу прокурора Костянтина Кулика в оновленому Офісі генпрокурора без проходження атестації. Запит став реакцією на звернення активістів "СтопКорупція" до Комітету Верховної Ради, які не можуть домогтися реакції на запити громадських організацій та ЗМІ. Колективний запит на відсторонення прокурора Кулика підписали понад 60 народних депутатів, пише Newsone.

"Ми зараз хочемо оголосити про наші зверненні, для того щоб комітет розглянув його і в свою чергу направив відповідний запит генеральному прокурору України щодо того, чому особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, продовжує працювати на своїй посаді", - заявив представник ГО "СтопКорупція" Володимир Циганов.

Нагадаємо, раніше редакція NewsOne вже відправляла запит Генеральному прокурору України Руслану Рябошапку з метою з'ясувати "спеціальні умови" для Костянтина Кулика, який працював при попередній владі і був помічений в різних корупційних скандалах. У законі України "Про доступ до публічної інформації" вказано: п'ять робочих днів - саме такий термін є у розпорядника інформації на надання відповіді на запит. Сьогодні редакція отримала відповідь з Офісу Генерального прокурора від Н.Телічко, начальника відділу розгляду запитів на публічну інформацію: "Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" при призначенні на адміністративну посаду в Генеральній прокуратурі України атестація кандидата не передбачена. Також рішення уповноважених органів про порушення дисциплінарного провадження щодо Кулика К.Г. до кадрового підрозділу не надходило і не розглядалося".

Таким чином, в самому Офісі Генерального прокурора України захищають одіозну особистість Кулика. У депутатів і активістів інша позиція.

"Я просто дозволю собі нагадати, що Костянтин Кулик раніше звинувачувався у справі про незаконне збагачення. Ця справа була закрита в суді просто тому, що Конституційний суд України вирішив, що незаконне збагачення більше не злочин", - вказала глава Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська.

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Звернення в ГПУ до Руслана Рябошапки, підтримали представники "Голосу", "Батьківщини" і "Слуг народу", а також представники антикорупційного громадських організацій "Центр протидії корупції" (ЦПК) і Трансперенсі Інтернешнл Україна, екс-главою якої був нинішній народний депутат від "Голоси" Ярослав Юрчишин. За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Романа Іванісова, ситуація з Куликом ставить під загрозу довіру до антикорупційних органів України і особисто Руслана Рябошапка. А очищення від старих антигероїв і оновлення системи є завданнями нової влади.

Нагадаємо, що незважаючи на процес реформування ГПУ, одіозний прокурор Костянтин Кулик залишається працювати в Офісі Генерального Прокурора. За джерелами ЗМІ, зараз Кулик займає посаду начальника четвертого відділу процесуального керівництва Другого управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням. При цьому Кулик не проходив атестацію згідно з п. 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури".

В "Слузі народу" мають намір звернути увагу генпрокурора Руслана Рябошапки на прокурора Костянтина Кулика. Про це під час спілкування з журналістами заявив народний депутат від "Слуги народу" Іван Шинкаренко.

"Це питання буде включено до наступного засідання комітету, яке пройде на наступному тижні, і рішенням комітету, сподіваємося, ми проголосуємо за те, щоб генпрокурор звернув увагу на те, що пан Кулик продовжує працювати в прокуратурі без здачі атестаційного іспиту", - сказав він .

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На думку 60 народних депутатів, продовження роботи Костянтина Кулика в Офісі генпрокурора - буде тестом для Руслана Рябошапки на ту саму доброчесності і реальність реформ.

До прокурора Костянтину Кулику є питання у справі про незаконне збагачення, і це ще один привід, щоб генеральний прокурор Руслана Рябошапка звернув на нього увагу. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

"Справа в тому, що справа щодо незаконного збагачення пана Кулика було передано в суд. І в силу того, що в лютому 2019 КС декриміналізувати незаконне збагачення, ця справа була закрита вже на стадії судового розгляду. Тому також запитання до пана Кулика щодо незаконного збагачення. Це ще один додатковий привід для того, щоб звернути увагу генерального прокурора на пана Кулика", - заявив Ткаченко.

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Нагадаємо, що раніше журналісти авторитетного американського видання The New York Times опублікували щодо Костянтина Кулика власне розслідування, вказавши, що він був тричі звинувачений в корупції і звинувачений в порушенні кримінальних справ за політичними мотивами проти своїх апонентів.