Опубліковані результати експертизи формули "Роттердам+", які близько року приховували НАБУ та САП

Юрист та блогер Михайло Шнайдер оприлюднив фотокопії звіту Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), що проводив офіційну експертизу ціноутворюючої формули "Роттердам+" за приписом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в 2018 році.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком", посилаючись на його сторінку у соціальній мережі Facebook.

У звіті КНДІСЕ вказується, що експерти прийшли до висновку про економічну обґрунтованість постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №289, більш відомої як "формула "Роттердам+".

"Таким чином, формула визначення ціни енергетичного вугілля є економічно обґрунтованою для розрахунку прогнозної ціни і платежу виробникам, які працюють за ціновими заявками, відповідно до постанови НКРЕКП "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електроенергії» №289 від 03.03.2016 року" , - йдеться в документі.

Підкреслюється, що прийняття формули "Роттердам+", обумовлено рядом нормативних актів і міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом (ЄС).

"З огляду на вищевикладене, прийняття постанови НКРЕКП №289 від 03.03.2016 року "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електроенергії» обґрунтовано Директивою 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року, договором про членство України в Енергетичному співтоваристві, договором про асоціацію України з ЄС, рекомендаціям Антимонопольного комітету України від 17.09.2017 р.. №12-рк, а також затверджено Міністерством енергетики та вугільної промисловості", - стверджується в звіті.

Зміна вартості електроенергії в зв'язку зі зміною індикативної ціни на вугілля відповідно до формули "Роттердам+" також визнається обґрунтованою.

"Оскільки формула визначення ціни енергетичного вугілля, при розрахунку прогнозної ціни і платежу виробникам, які працюють за ціновими заявками, що міститься в постанові НКРЕКП "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електроенергії"№289 від 03.03.2016 року є економічно обґрунтованою, то будь-яка обґрунтована зміна індикативної ціни вугілля призводить до обґрунтованої зміни вартості електричної енергії", - дійшли висновку експерти КНДІСЕ.

Нагадаємо, раніше колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" помстою бізнесмена Ігоря Коломойського шляхом використання незаконного тиску через Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та САП. На його думку, такі дії Коломойського викликані тим, що в період дії прозорого ринкового ціноутворення він недоотримав прибуток від своїх феросплавних заводів, що мають велику енергоємність.

22 жовтня адвокат Дмитра Вовка Ірина Одинець звинуватила прокурорів САП в умисному приховуванні результатів офіційних експертиз у справі "Роттердам+", що суперечать версії правоохоронців і порушення ст. 9 Кримінально-процесуального кодексу України, який зобов'язує прокурора всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.