Кудрявцев за реформування ДАБІ, аж до її ліквідації

Колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України Олексій Кудрявцев вважає, що передусім необхідно переформатувати ДАБІ, аж до її ліквідації: "Все, що несе корупційні ризики, має бути ліквідоване!".

Про це він заявив у своєму блозі на веб-сайті інтернет-видання "Цензор.нет".

Водночас Кудрявцев наполягає, що варто радикально змінити й спростити систему дозволів на будівництво та контролю.

"Дозволи забудовник має отримувати автоматично – через електронний кабінет. Так само автоматично можна отримувати сертифікат про введення в експлуатацію. Такий собі будмайданчик у смартфоні. При цьому варто втілити контроль за будівництвом за поетапним принципом. Інспектор не втрачає будмайданчик з поля зору. Але з’являється там лише декілька разів за все будівництво, супроводжуючи його з моменту котловану до самої здачі. Цього достатньо, щоб побачити всі проблеми, які є, й допомогти забудовнику їх усунути. Інспектор не має права "кошмарити" забудовника. Зі свого боку забудовник не може не допустити інспектора на майданчик (що зараз практикується нерідко)", - написав автор блогу.

Другим кроком він вважає прозорість: всі послуги, які держава надає учасникам ринку, мають стати максимально доступними й прозорими. Всі дії контролюючих органів мають бути зрозумілими для кожного забудовника.

Також необхідно запровадити принцип справедливого та рівного ставлення до всіх учасників ринку. "Слід скасувати практику відмов в отриманні дозволів та інших документів з надуманих підстав. Єдині правила гри для всіх, ким би не був замовник чи яким би не був об’єкт будівництва. Єдина умова – відповідність пакету документів вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності. Крапка", - наголосив експерт.

Четвертим кроком він називає зміну ДБН (державних будівельних норм), маючи на увазі системне реформування державних будівельних норм із запровадженням параметричного підходу.

"Насправді, все просто. Будувати красиво, чесно, по-людяному – можна. Будувати так, щоб не спотворювати прекрасне лице наших історичних міст - необхідно. Будувати так, щоб нашими новобудовами пишались діти – треба. Чи вдасться все це зробити? Дуже сподіваюсь. У нас немає іншого виходу", - резюмував Кудрявцев.