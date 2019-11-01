Гороскоп на сьогодні: в чому секрет успіху у перший день листопада

Для тих, кому не вистачає узагальненого гороскопу на 2019 рік, астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 1 листопада радить проявити творчість і фантазію, приділити час близьким. Якщо намічаються свята, можна обійтися без надмірностей - це зайве. День вдалий для придбання смартфонів, ноутбуків і телекомобладнання. Також варто потурбуватися про стан будинку, перевірити опалення, гарячу воду і повідомити про проблеми.

Овен (березень 21 - квітень 20)

Овни в перший день листопада зможуть вирішити будь-які назрілі конфлікти за допомогою віри в себе і свої таланти, адекватної самооцінки і незалежності у вчинках, думках і рішеннях. Згадайте, як оригінальність не раз вас виручала.

Телець (квітень 21 - травень 21)

Якщо ви не схитрували в минулий раз і розібралися з накопиченими дрібними справами, сьогодні можете пишається собою і правильним рішенням буде поїхати кудись на вікенд. Перевірте, чи все в порядку в домі, чи не затримують опалення.

Близнюки (травень 21 - червень 21)

1 листопада варто відкласти всі фінансові питання. Ви можете розраховувати сьогодні на підтримку сім'ї. На роботі не ігноруйте важливість командного духу. Якщо ви начальник - підбадьорте підлеглих. В активній фазі сьогодні знаходиться секс.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Сегодня ракам важно четко понимать свои цели и быстро реагировать. Стены, которые вы возвели вокруг себя, настолько прочные, что близким сложно пробиться. Учтите это и не бойтесь, вы уже все смогли!

Лев (червень 22 - липень 22)

Гороскоп на сьогодні підготував левам випробування на стійкість принципів. Не дозволяйте заздрісникам вас обдурити. Вдома перевірте стан сантехніки і як працюють батареї.

Діва (серпень 24 - серпень 22)

Енергія сьогодні буквально переповнює дів. Можете сміливо направляти її в ті сфери життя, де відчували раніше нестабільність. Увечері сходіть куди-небудь, якщо не хочеться додому. Любителям посидіти вдома зірки радять провести час за улюбленою справою, наприклад, погратися.

Терези (вересень 24 - жовтень 23)

Дім і родина - найбільш активна сфера сьогодні для Терезів. Не ігноруйте своїх близьких людей. Також день сприятливий для фінансових справ.

Скорпіон (жовтень 24 - листопад 22)

Скорпіонам сьогодні саме час спланувати коротку поїздку, а день провести не замкнуто, а в спілкуванні. Люди люблять вас за чуйність. Не обов'язково, що на вихідних вам потрібно витратити багато грошей - найважливіше спілкування і мінімум пафосу.

Стрілець (листопад 23 - грудень 21)

Якщо відчуваєте, що ви втомилися, залишіться краще вдома. Справжні друзі зрозуміють. Будьте щирі з собою. Завершити робочий тиждень краще "без хвостів" - будете вдячні собі в понеділок.

Козеріг (грудень 22 - лютий 20)

Козерогами сьогодні керує фантазія. Використовуйте натхнення у всьому. Якщо дім здається нудним, зробіть перестановку. І саме час перевірити батареї.

Водолій (січень 21 - лютий 19)

Всі, з ким ви спілкуєтеся, це ваше відображення. Якщо емоції і почуття сьогодні в активній фазі, задумайтеся, на кого насправді вам потрібно злитися. Прийміть свої помилки, і ви станете сильніше.

Риби (лютий 20 - березень 20)

Фактором успіху для риб сьогодні буде вміння подивитися на ситуацію під іншим кутом. Хороший день для планування майбутнього в іншому ракурсі.