Нардеп Дубинський назвав Комарницького новим київським "рішалой"

Журналіст-розслідувач і депутат Верховної Ради України Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу") заявив, що в Києві влаштувався новий-старий "рішала" – головний корупціонер епохи колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Денис Комарницький. За інформацією ЗМІ та джерел, за ним стоять радник Президента України, в минулому відомий "мафовик" Андрій Єрмак, а також близький друг мера столиці Віталія Кличка Артур Палатний.

Про це Дубинський повідомив на своєму Youtube-каналі.

https://www.youtube.com/watch?v=M9tMSRX-WlY" frameborder="0" allowfullscreen>

"Зверніть увагу, як раптом стихла інформаційна кампанія навколо мера Києва Віталія Кличка. Ми ж з вами буквально місяць-два тому обговорювали, що товариш боксер бере рукавички, знімає з гвоздика, та йде з кабінету мера. Обговорювали корупційні схеми його оточення, Микитась в СІЗО, Микитась вкрав стільки-то. З Шулявського мосту вкрали 40 тонн металу і відвезли їх на будівництво "Укрбуду". Столар з усіма його схемами. Ось ця роздача земель, крадіжка грошей на метро, на всьому іншому – ми це з вами системно обговорювали. Питання щодо Кличка зверніть увагу – скінчилися", – підкреслив парламентарій.

Він нагадав, що влада обіцяла "прибрати" Кличка від керівництва Києвом, але цього не зробила.

"Для мене це велика загадка. З таким напруженням прийти до влади, як прийшли, так і пукнути в калюжу з приводу Київської міської адміністрації з розкраденим Києвом, це треба вміти. Але ж вже все було – переляканий Кличко зі своїм оточенням. Нібито вже була постанова на виході про обшуки в КМДА. Закон "Про столицю" прийнятий у першому читанні. Все готово", – обурився нардеп.

Дубинський впевнений, що на розвиток подій вплинули якісь домовленості у вищих колах влади.

"У мене одне питання – хто взяв гроші за те, щоб залишити Кличка? Ну й ще питання – хто такий Денис Комарницький (колишній голова фракції "Блок Леоніда Черновецького" у Київській міській раді), який зараз з'явився в Києві і розповідає, що він "рішала" від нової влади? Він зараз "обілечує" всі комунальні підприємства та бізнесменів. Краще розкажіть українцям самі, а то це зроблю я", – резюмував Дубинський.

Нагадаємо, що ЗМІ називають Дениса Комарницького людиною Андрія Єрмака, який зараз займає посаду радника Президента.

Також відзначимо, що, за даними джерел, ще одним з кураторів Комарницького є Артур Палатний – кум і друг дитинства Віталія Кличка.