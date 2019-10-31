Бойко назвав ганьбою відмову "Слуги народу" розслідувати трагедію в Одесі 2 травня

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що відмовившись створити тимчасову парламентську слідчу комісію (ТСК) з трагедії 2 травня в Одесі, чинна влада пішла шляхом попередників.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Вчора, 30 жовтня, парламент провалив голосування за проект Постанови №2198, що був внесений фракцією ОПЗЖ, про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі. Бойко назвав позицію представників монобольшинства ганебною.

"Монобольшінство відмовилося підтримати створення ТСК з розслідування Одеської трагедії. Це ганебна ситуація. Своїм неголосуванням вони винесли собі вирок", – підкреслив Юрій Бойко.

Він нагадав, що 2 травня 2014 року в Одесі загинули понад 50 осіб, і створення ТСК повинно було дати поштовх для активізації розслідування.

"Наразі розслідування цієї трагедії заблоковано. Заблоковано з вини депутатів від монобільшості. Справедливості вимагали не тільки родичі загиблих у тій страшній трагедії, об’єктивного розслідування і правди вимагало все українське суспільство. Але вчора одеситам – тим, хто голосували за цю владу – у цьому відмовили. Такі злочини не мають терміну давності.

На розслідуванні Одеської трагедії наполягають всі міжнародні організації, у тому числі ООН та Рада Європи. Ми регулярно зустрічаємося з родичами загиблих і надаємо їм необхідну допомогу. Ми не відступимо, не зрадимо людей і обов'язково доб'ємося проведення об'єктивного розслідування. Справедливість має бути відновлена", – акцентував співголова фракції опозиціонерів.