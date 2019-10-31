Реприватизація створить токсичний фон для приватизації-2020, – ЗМІ

Реприватизація раніше проданих державних активів відлякає інвесторів і запланована владою на 2020 рік велика приватизація потерпить фіаско.

Про це йдеться у матеріалі інтернет-видання "Бізнес. Медіа" "Продати зі смаком. ТОП-6 ворогів великої приватизації".

"Навіть розмови, що не припиняються протягом кількох останніх років, про можливу реприватизацію тих чи інших підприємств, які були роздержавлені багато років тому, можуть створити в Україні той токсичний фон, в якому не захоче спробувати свою вдачу жоден інвестор. І всі спроби провести велику приватизацію-2020 зазнають фіаско", - йдеться в матеріалі.

Автор зазначив, що цю загрозу розуміють як в експертному середовищі, так і у владі. Зокрема, прем'єр-міністр Олексій Гончарук напередодні інвестфоруму в Маріуполі (Донецька область) запевнив, що до ідей реприватизації будуть ставитися дуже обережно, назвавши їх небезпечними. І наголосив, що влада зацікавлена в залученні інвестицій в країну. Як відомо, в найближчі 5 років уряд розраховує залучити в Україну 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій.

"Реприватизація – це дуже небезпечно, це погано, тому що інвестор в Україні повинен відчувати, що якщо він проінвестував, то безпідставно це у нього ніхто не забере. Нам потрібно створити умови, коли люди будуть вкладати в Україну гроші та не будуть боятися, що у них ці гроші просто заберуть. А така практика в Україні, на жаль, протягом десятків років існувала. Це те, що підриває довіру до нашої держави і робить ресурси для нашої держави неймовірно дорогими. Тому потрібно дуже обережно ставитися до таких ідей", - процитував слова Гончарука автор.

Нагадаємо, за інформацією засобів масової інформації, найбільш вдалими операціями в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла до бюджету країни 24,2 млрд гривень, друга – 10,6 млрд гривень (2011 рік). Причому, при повторному продажі "Криворіжсталі" вдалося виручити в 5 разів більше, ніж при первинній приватизації. Однак фахівці впевнені, що цей успіх реприватизації повторити не вдасться.

Політолог Володимир Фесенко раніше заявив, що ігри з реприватизацією принесуть Україні збитки і вдарять по інвестиційному іміджу. А також впевнений, що про плани успішного проведення приватизації в наступному році можна буде забути, оскільки жодний іноземний інвестор не прийде в країну, де проводять реприватизацію.