Україні потрібно скасувати субсидіювання та перейти до ринкових цін на електроенергію, – Асоціація відновлювальної енергетики

Україні потрібно скасувати субсидіювання та перейти до ринкових цін на електроенергію, – Асоціація відновлювал

Владі необхідно припинити лякати інвесторів можливістю ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу та перейти до ринкових цін на електроенергію для населення.

Про це йдеться у зверненні Української асоціації відновлювальної енергетики (УАВЕ) до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

В УАВЕ закликали владу відмовитись від ідеї ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу, зазначивши, що це порушує зобов’язання держави та наносить удар по інвестиційному клімату країни.

"Як представники інвесторів ми рішуче виступаємо проти ретроспективного перегляду інвестиційних зобов’язань держави щодо вже здійснених інвестицій. Порушення власних зобов’язань України, як держави, призведе до репутаційних втрат та формування негативного іміджу України", - зазначається у зверненні.

Автори звернення звертають також увагу на необхідність приведення до ринкового рівня тарифів на електроенергію для населення. Зазначивши, що нині громадяни України технічно споживають найдешевшу електроенергію у Європі, проте насправді оплачують її а рахунок вищої вартості товарів і послуг, погіршення платіжного балансу країни та відкладених витрат.

"3,6% громадян України (заможніші верстви) споживають біля 18,8% об’єму побутового споживання електроенергії за пільговими тарифами. Необхідно встановити ринкові ціни на електроенергію для таких верств населення, а для уразливих категорій споживачів забезпечити надання грошової державної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії. Такі субсидії (біля 5,5 млрд гривень) будуть здійснюватися за рахунок доходів держбюджету від акцизу та електричну енергію (6,8 млрд гривень)", - зазначається в зверненні.

Попри важкість таких змін для країни, вони є абсолютно неминучими у середньостроковій перспективі, - вважають автори звернення. Та додають, що зволікання з переходом до ринкових цін підвищує політичну та економічну ціну для держави і всіх українців.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.

Раніше Європейсько-українське енергетичне агентство в своїй заяві зазначило, що у разі прийняття законопроекту народного депутата Андрія Геруса (фракція "Слуга народу") про внесення зміни до закону "Про ринок електричної енергії" (№2236-2), яким пропонуються ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, інвестори будуть ініціювати провадження проти держави Україна в міжнародних арбітражних судах.