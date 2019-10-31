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31 жовтня 2019, четвер, 14:39 3 Прес-реліз
Економіка 2019-10-31T14:40:39+02:00
Українські Новини
У Чернівецькій області збільшується кількість користувачів газом

У Чернівецькій області збільшується кількість користувачів газом

В Чернівецькій області з початку року новими клієнтами ТОВ "Чернівцігаз Збут" стали майже 600 буковинців.

За 9 місяців 2019 року ще 536 жителі Чернівецької області обрали своїм постачальником ТОВ "Чернівцігаз Збут".

Наразі загальна кількість побутових споживачів газу Чернівецької області становить понад 233,2 тис., левова частка яких – клієнти з обласного центру та найбільших міст області.

"З-поміж усіх видів палива буковинці все ж таки віддають перевагу природному газу як найдоступнішому та екологічному енергоносієві. Наразі більша частина поставок газу "Чернівцігаз Збуту" припадає на побутових споживачів. Ця категорія є найбільш затратною, адже вимагає значних фінансових та людських ресурсів", - зазначає директор "Чернівцігаз Збуту" Катерина Параска.

Найактивніше кількість клієнтів "Чернівцігаз Збуту" зростає в обласному центрі та Новоселицькому районі. Більшість нових підключень до газової мережі проведено в Чернівцях – 409 городян отримали доступ до енергоносія. Таке збільшення пов`язане із завершенням новобудов.  У всіх інших районах області зареєстровано всього до десятка нових користувачів газу.
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