Після секс-скандалу нардепа Яременка хочуть зняти з посади голови комітету Ради з закордонних справ

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Антоніна Славицька, коментуючи секс-переписку в сесійній залі голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка (фракція "Слуга народу"), заявила, що фракція ОПЗЖ ініціюватиме його відкликання з посади голови комітету.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Вчора всі ми стали свідками непрофесійної та ганебної поведінки голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Обурює навіть не власне поведінка цього чоловіка, а той потік брехні і виправдань, який почався після цього. Я переконана, що керівник Комітету із закордонних справ має уособлювати дипломатію, представляючи нас на міжнародній арені. Крім того, до фракції, яка делегувала Яременка до комітету, входить багато жінок-професіоналів, які можуть гідно виконувати обв’язки голови. Ми будемо ініціювати відкликання голови Комітету з питань зовнішньої політики, оскільки не бачимо жодної реакції від фракції "Слуга народу", яку він представляє", - сказала Славицька.