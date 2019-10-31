підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
31 жовтня 2019, четвер, 14:05 20
Верховна Рада і партії 2019-10-31T15:00:02+02:00
Українські Новини
Після секс-скандалу нардепа Яременка хочуть зняти з посади голови комітету Ради з закордонних справ

Після секс-скандалу нардепа Яременка хочуть зняти з посади голови комітету Ради з закордонних справ

Верховна Рада України, Опозиційна платформа - За життя, Слуга народу, Богдан Яременко, Антоніна Славицька
Богдан Яременко. Фото: hvylya.net
Богдан Яременко. Фото: hvylya.net

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Антоніна Славицька, коментуючи секс-переписку в сесійній залі голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка (фракція "Слуга народу"), заявила, що фракція ОПЗЖ ініціюватиме його відкликання з посади голови комітету.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Вчора всі ми стали свідками непрофесійної та ганебної поведінки голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Обурює навіть не власне поведінка цього чоловіка, а той потік брехні і виправдань, який почався після цього. Я переконана, що керівник Комітету із закордонних справ має уособлювати дипломатію, представляючи нас на міжнародній арені. Крім того, до фракції, яка делегувала Яременка до комітету, входить багато жінок-професіоналів, які можуть гідно виконувати обв’язки голови. Ми будемо ініціювати відкликання голови Комітету з питань зовнішньої політики, оскільки не бачимо жодної реакції від фракції "Слуга народу", яку він представляє", - сказала Славицька.

Більше новин про: Верховна Рада України Опозиційна платформа - За життя Слуга народу Богдан Яременко Антоніна Славицька

Архів
Новини
Щодо ринку землі пройдуть парламентські слухання, - Арахамія 15:00
Листопад розпочнеться морозами до -10: прогноз погоди на п'ятницю в Україні 14:22 Карта
Арахамія хоче звільнити Яременка з посади голови міжнародного комітету через повій 14:11
Після секс-скандалу нардепа Яременка хочуть зняти з посади голови комітету Ради з закордонних справ 14:05
У Києві знайшли вбивцю співробітника Адміністрації Президента і забрали у нього майно 13:56
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня, - Гончарук 18:15
Арахамія і Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамії розсмішила соцмережі 15:09
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні через порушення домовленостей 09:52
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
ГПУ має прийняти щодо Богдана процесуальне рішення, - Горбатюк 10:50
У Києві залишилися всього 5 доз сироватки від дифтерії 13:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok