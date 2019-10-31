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  • Південмаш отримає замовлення від американської Firefly на $15 млн., - експерт
31 жовтня 2019, четвер, 12:53 380
Економіка 2019-10-31T15:00:04+02:00
Українські Новини
Південмаш отримає замовлення від американської Firefly на $15 млн., - експерт

Південмаш отримає замовлення від американської Firefly на $15 млн., - експерт

Космос, NASA, Віктор Таран, Firefly Aerospace, Південний машинобудівний завод, Ейдос, Південмаш

"Південний машинобудівний завод" імені Макарова" і американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace домовилися про співпрацю. Приватна компанія зробила велике замовлення на виготовлення ракетних деталей. Про це повідомив у своєму Facebook, Віктор Таран, Голова аналітичного центру "Ейдос".

"Маленька перемога сталася буквально тиждень тому, коли американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace, яка співпрацює з NASA і ВПС США, зробила замовлення Південмашу на серійне виробництво ракетних деталей, серед яких 100 камер згоряня, 500 штук агрегатів автоматики і 40 турбонасосів. За попередніми даними, з урахуванням обсягів, фахівці Південмашу оцінюють угоду в $15 млн. І таке співробітництво стало можливим завдяки прийнятому місяць тому закону про приватний космос", - написав експерт.

Також Таран зазначив, що цієї суми буде достатньо, щоб покрити поточні борги Південмашу.

"Загальний борг Південного машинобудівного заводу, який в свій час сконструював серію знаменитих "Зенитов", на сьогодні становить 375 млн. грн., включаючи борги по зарплаті, електроенергії і податки. Зараз завод знаходиться в жалюгідному стані. Одне з цільових призначень КБ "Південне", було забезпечення постійного робочого завантаження Південмашу, але цього за роки української незалежності так і не відбулося.

"Південне" успішно торгує з західними країнами своїми інтелектуальними напрацюваннями часів Хрущова. До 2014 року Південмаш добре чи пагано існував на російських замовленнях. Тепер же в робочих цехах дзвенить гнітюча тиша, а люди сидять без зарплат", - написав аналітик.

Раніше співробітники Південмашу заявили, що не бояться конкуренції з боку приватних компаній у зв'язку з прийняттям нового закону і навпаки готові впроваджувати сучасні рішення, щоб відповідати ринковими трендами.

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