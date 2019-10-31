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31 жовтня 2019, четвер, 12:05 3 Прес-реліз
Економіка 2019-10-31T12:15:01+02:00
Українські Новини
Більше 40% клієнтів АТ "Запоріжгаз" користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua

Більше 40% клієнтів АТ "Запоріжгаз" користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua

Фото:104.ua
Фото:104.ua

Майже 154 тис клієнтів компанії зареєстрували Особистий кабінет на сайті 104.ua. За 10 місяців поточного року користувачами сервісу стали 25 тис. домогосподарств.

З огляду на побажання самих споживачів, компанія постійно вдосконалює функціонал кабінету і додає канали онлайн-спілкування з клієнтами. Однією з останніх новинок клієнтських сервісів для споживачів газу є чат-бот "7104ua" в месенджеріViber і мобільний додаток "104 MobileLight" для користувачів iPhone і "104 Бізнес онлайн" для комерційних споживачів газу.

"За допомогою Особистого кабінету в будь-який зручний час і з зручного місця споживач може дізнатися вартість газу, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку, роздрукувати квитанцію за спожитий газ, заплатити за газ онлайн, контролювати стан своїх розрахунків і споживання", - говорить начальник клієнтського сервісу АТ "Запоріжгаз" Олег Данилов.


Сервіс доступний для використання не тільки в містах, а й у віддалених сільських районах області. Інтерфейс кабінету - простий і зрозумілий. Процедура реєстрації займає кілька хвилин. Потрібно знати номер свого особового рахунку і останню суму оплати за газ.

Для того, щоб передати показання лічильника газу споживачам не потрібно навіть виходити з дому, достатньо зайти в свій Особистий кабінет і внести актуальні дані. Це значно економить час, адже клієнтам не доводиться стояти в чергах або спеціально їхати в Центр обслуговування клієнтів.
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