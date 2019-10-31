Законопроект 2233 дозволить Коломойському отримувати дешеву електроенергію для своїх заводів, - Голобуцький

Законопроект "Про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) скасовує конкурентний ринок електроенергії і впроваджує ручне управління цінами. Коломойський отримає дешеву електроенергію для своїх заводів. Про це написав замдиректора Агенства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook.

"Законопроект - черговий куплет в пісні Коломойського про здешевлення ціни електроенергії для своїх феросплавних заводів. Фактично пропонується відмінити конкурентний ринок електроенергії (під впровадження якого Україна отримала не одну сотню мільйонів євро від ЕС) і запровадити ручне управління цінами державою (а хто тепер держава ви і так знаєте)", - написав Голобуцький.

Він також звернув увагу, що попри зобов’язання України проводити попередні консультації з представниками Єврокомісії при внесенні змін в законодавство щодо ринку енергетики, такі консультації проведені не були. На його думку, це пов’язано з тим, що законопроект є лобістським і ухвалюється в інтересах конкретного бізнесмена.

"Зміни в законодавство в енергетичній галузі Україна зобов’язувалась погоджувати з Єврокомісією на предмет сумісності з нормативними актами ЄС. Нічого подібного зроблено не було, та й не могло бути - законопроект лобістський під забаганки конкретного олігарха. Тож, як завжди, намагаються його пропхати в "турборежимі", - пояснив Голобуцький.

Нагадаємо, раніше Американська торгівельна палата в Україні закликала зняти з розгляду законопроект "Про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233), оскільки він скасовує реформу енергоринку та може завадити синхронізації української енергосистеми з європейською.

Експерт "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп заявив, що втручання держави в регулювання цін на оптовому ринку електричної енергії стане поганим сигналом для інвесторів. А також зазначив, що нинішні законодавчі ініціативи від провладних депутатів про зміни в сфері енергетики фактично повертають країну до практики ручного регулювання ринку електроенергії.