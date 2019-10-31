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  • Через закриття поштових відділень жителі Кіровоградщини готові перекривати дороги. В "Укрпошті" це називають маніпуляцієй
31 жовтня 2019, четвер, 10:55 145 Доповнено
ЗМІ 2019-10-31T15:00:05+02:00
Українські Новини
Через закриття поштових відділень жителі Кіровоградщини готові перекривати дороги. В "Укрпошті" це називають м

Через закриття поштових відділень жителі Кіровоградщини готові перекривати дороги. В "Укрпошті" це називають маніпуляцієй

Газета, НСЖУ, Укрпошта, Національна спілка журналістів України, Сергій Томіленко, Ігор Смілянський, пошта, Передплата

За останні півроку в Бобринецькому районі, що на Кіровоградщині, суттєво скоротилась мережа поштових відділень, а в самому райцентрі Бобринці пошта працює лише кілька днів на тиждень. Крім того, в районі, де з промислових підприємств діє тільки друкарня, було скорочено 27 працівників поштового зв’язку, що є шаленим показником безробіття у сільській місцевості. Газети доставляються здебільшого один раз на два тижні. Через незадовільну доставку передплата-2020 на газети опинилася на межі зриву. Відтак, місцеві жителі нарікають на загрозливу ситуацію із забезпеченням поштового зв’язку та налаштовані вкрай рішуче. За потреби готові навіть перекривати державну трасу Кропивницький-Миколаїв.

Про це йдеться в листі заступника голови Кіровоградської обласної організації Національної спілки журналістів України, головного редактора місцевої газети "Честь хлібороба" Ігоря Леуса до Міністра інфраструктури України Владислава Криклія, повідомив на сторінці у Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У Національній спілці журналістів визнають, що ситуація з різким скороченням передплатних тиражів газет є критичною, та зумовлена великою мірою скороченням поштових відділень, а не розвитком нових медіа та проникненням мобільного інтернету.

"За розмовами про поштову реформу та розвиток інтернету, багатьох українців у селах за останні роки позбавили доступу до поштових послуг, а читачів – до газет, - підкреслює Томіленко. – Від нового Міністра інфраструктури та Уряду і видавці, і громадяни зачекалися на перегляд руйнівних рішень попередньої влади щодо комерціалізації "Укрпошти". І посадовцям варто не відкидати ці скарги, які надходять не лише з Кіровоградської області, та не доводити людей до перекриття трас".

Також у НСЖУ зазначають, що 21 листопада у Києві скликається Всеукраїнська нарада редакторів газет для розгляду критичної ситуації з доступом українців до друкованих ЗМІ. На захід запрошено урядовців, керівництво "Укрпошти" та народних депутатів.

(новина доповнена подробицями)

На дану інформацію від НСЖУ оперативно відреагував Генеральний директор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський. У повідомленні на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook він написав, що з початку 2019 року в Кіровоградській області було закрито 0 відділень. Тому він офіційно заявив, що до спростування і вибачення з боку НСЖУ припиняє усіляке спілкування із цією організацією.

"Шановні журналісти! Я поважаю свободу слова і поважаю Ваше право на інформацію. .. Але коли Ви, на основі фейкових інформацій і пари скривджених звільнених керівників зі славетного минулого Sergiy Tomilenko Сергій Чернявський розхитуєте ситуацію і граєте з життями людей і їх безпекою - я зроблю все, щоб люди про це знали", - підкреслив в публікації Смілянський.

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