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31 жовтня 2019, четвер, 10:31 365
Економіка 2019-10-31T12:00:03+02:00
Українські Новини
Держава має забезпечити рівні умови всім учасникам ринку будматеріалів, - підприємець

Держава має забезпечити рівні умови всім учасникам ринку будматеріалів, - підприємець

Інвестиції, Сергій Ліщина, Izovat, Українські лісопильні, Капітал

Співвласник заводу IZOVAT, компанії "Українські лісопильні" Сергій Ліщина вважає, що зараз в Україні діють правила гри, які не створюють рівних умов для всіх учасників ринку. Про це він повідомив виданню "Дзеркало тижня".

"Я за чесну і здорову конкуренцію в будь-якому бізнесі. Треба просто визначити чіткі правила гри. Якщо ми маємо 10% мита на український товар в РФ і 5% на товари, які ми отримуємо з Росії, то це просто ненормально в нинішніх умовах. Мито має бути, як мінімум, підвищено", - зазначає підприємець.

За його словами, важливо захистити український ринок від поставок будматеріалів з Росії, і також з Білорусі, оскільки там національний виробник має державну підтримку, за рахунок якої підриває українського виробника.

Бізнесмен також виступив за рівне ставлення до інвесторів поза залежності від країни походження капіталу.

"Окреме питання - ставлення до інвесторів. Наша галузь забезпечує заробітну плату і робочі місця. Український інвестор приносить не менше користі, ніж західний, - зазначає Ліщина. - На нашому підприємстві IZOVAT, наприклад, працює 420 чоловік і середній рівень зарплати - 15 тисяч гривень на місяць. Держава при цьому надає підтримку західним інвесторам. Тільки на підставі того, що вони закордонні. Хоча, далеко не завжди їх інвестиції приносять користь країні".

Він нагадав про будівництво заводу компанії Kronospan в Рівненській області яке планують запустити поруч з декількома великими аналогічними українськими виробниками.  "Очевидно, що це зроблено з розрахунком на знищення конкурентів. Тобто відкриття такого виробництва - спроба вбити існуючі і такі, що успішно працюють аналогічні заводи. Цих інвесторів у нас чомусь привертають і підтримують, хоча в цьому немає жодної економічної логіки. В той же час, про існуючих  українських виробниках ніхто не дбає", - підкреслив Ліщина.

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