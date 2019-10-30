Буду працювати незважаючи ні на що, - реакція Кучера на тиск

Напередодні у дворі, де проживає претендент на посаду голови Харківської ОДА, в 10 метрах від його машини, згорів автомобіль. Олексій Кучер прокоментував спроби тиску на нього після того, як Кабінет міністрів розглянув проект указу Президента про його призначення, повідомляє "Главком".

Олексій Кучер прокоментував спроби тиску на нього після того, як Кабінет міністрів розглянув проєкт указу президента про його призначення. Нагадаємо, напередодні у дворі, де проживає претендент на посаду голови Харківської ОДА, в 10 метрах від його машини, згорів автомобіль.

"Я з цього приводу вже звернувся до правоохоронних органів і хочу з'ясувати що відбувається, оскільки причини поки незрозумілі. Якщо виявиться, що це якийсь знак (тиску, - ред.), то на моє рішення він однозначно ніяк не вплине", - розповів Кучер.

Також Олексій Кучер зазначив, що його "цілі і завдання визначені і зрозумілі".

"Коли я приймав рішення, то розумів всі ці речі", - акцентував кандидат в губернатори.

Видання нагадує, що на позачергових виборах до парламенту в липні 2019 року адвокат Олексій Кучер переміг в мажоритарному окрузі №179 (місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський, Сахновщинський райони, центр округу - Красноград). Він набрав 50,61% голосів виборців.

20 жовтня Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Олексія Кучера на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.