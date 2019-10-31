Гороскоп на сьогодні: що радять зірки в день Хелловіна

Поки рік Жовтого Свині ще притримав кілька астрологічних прогнозів, за гороскопом день Хелловіна, 31 жовтня, буде багатий на спілкування, вдалим для коротких поїздок, а також покупок побутових предметів. При цьому сьогодні варто уникати придбання речей, які мають релігійне значення.

Овен

Сьогоднішній день для цього символу ідеально підходить для навчання, яке принесе позитивний результат. Фактори успіху 31 жовтня стануть активність, рішучість, щедрість, добродушність, вдалий збіг обставин. Але будьте уважні в спілкуванні.

Телець

Тельцям другий день поспіль везе на любовному фронті. Серед факторів, що впливають на успіх 31 жовтня, енергійність і швидкий перехід від слів до справи. Доля буде прихильною до тих представників знаку, які захочуть розібратися з паперовими справами на роботі.

Близнюки

Девізом останнього дня осені для близнюків повинна стати фраза "Сім разів відміряй - один раз відріж". Проаналізуйте всі альтернативи перед прийняттям важливих рішень. Але в пріоритеті сьогодні повинні стати відносини з вашою парою.

Рак

День буде сприятливим для творчості і самовираження. Якщо рутинна робота сьогодні не приносить задоволення, креативність вам на допомогу. Нестандартні рішення допоможуть раків не піддатися нудьзі.

Лев

Левам варто сьогодні бути більш розсудливими і не поспішати вплутуватися в авантюри. Уявіть, що емоції - це камінці у взутті, позбудьтеся від них і відчуйте, як легко стало йти.

Діва

Дівам 31 жовтня потрібно подбати про здоров'я. Вдалий день для покупок. Перевірте також, як працює побутова техніка і чи не потрібно продіагностувати автомобіль.

Терези

Сьогодні ви перебуваєте в центрі уваги і це дасть вам більше впевненості в собі. Якщо хочеться розширити коло знайомств - цей день відмінно підійде. Але не переборщіть - вашу харизму належним чином оцінять тільки хороші друзі.

Скорпіон

Найбільш активна сфера сьогодні - гроші і покупки. Але не нехтуйте релаксацією. Корисним буде відвідування лазні, басейну, читання книги, готування улюбленої страви або романтичний вечір. Нехай це буде те, що допоможе вам розслабитися.

Стрілець

Позитивне мислення - кредо стрільців в день Хелловіна. Дрібна повсякденна робота нехай стане для вас подвигом, за який ви зробите собі щось приємне. Спілкування з друзями сьогодні пройде на мажорній ноті.

Козерог

Козерогам 31 жовтня варто гарненько зосередитися на роботі. Зробіть так, щоб вас ніщо не відволікало, встановіть дедлайн на виконання завдань.

Водолій

Сьогодні водоліїв може чекати місія допомогти людям, нехай це буде навіть підтримка словом. Також сприятливий день для поїздок.

Риби

Риби сьогодні можуть виявитися в ситуації, де потрібно буде чітко відстояти свою думку. Виграє той, хто сильніший. Але пам'ятайте про подяку людям, які сприяли вашому зростанню. Скажіть їм про це.