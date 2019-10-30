Київська МАН і Google провели тренінг для вчителів з кібербезпеки

Саме це і стало метою проведення 29 жовтня 2019 року Digital Academy від сертифікованого тренера Google for Education Антоніни Букач для педагогів столиці та інших регіонів України. Тренінг, організатором якого виступив КПНЗ "Київська Мала академія наук учнівської молоді", проходив у рамках освітнього фестивалю управлінської майстерності "Kyiv Ed Fest" та місячника з кібербезпеки, за підтримки Ради Національної безпеки і оборони й Торгово-промислової палати України та за технічної підтримки компанії "Адамант". Трансляція велась через прямий ефір YouTube за підтримки Google Україна, повідомляє сайт МАН.

У заході взяли участь понад 50 вчителів шкіл м. Києва та понад 5000 із усієї України.

Відкриваючи віртуальний урок для освітян, віце-президент ТПП України Володимир Коляденко підкреслив, що соціально відповідальний бізнес одним зі своїх завдань ставить створення безпечних умов в інформаційному просторі як для дітей, так і для педагогів.

Під час заходу учасники опрацювали цифрові інструменти й можливості Google для інформаційної безпеки в освітній діяльності.У віртуальному середовищі вони об’єднались і виконали практичні вправи, які представлені в посібнику з цифрового громадянства й безпеки, онлайн курсі з мережевого етикету й безпеки. Педагоги Києва й інших регіонів України дізнались,як налагодити захищену онлайн-взаємодію між учасниками освітнього процесу, як підключити систему керування службами й користувацькими акаунтами, використати готові методичні рішення для формування навичок інформаційної безпеки та отрималиу подарунок підготовлений кейс для впровадження в освітній діяльності - спеціальний навчальний додаток для смартфонів.

Унікальний формат заходу бувреалізований через організацію онлайн взаємодії всіх учасників через поєднання перегляду трансляції та виконання вправ у віртуальному середовищі Google Класу. Як зазначив директор Google Україна Олег Якимчук, підтримка вчителів у питаннях інформаційної безпеки є дуже важливим напрямом діяльності компанії Google.

Тренінг в МАН. Фото: МАН

Заходи такого типу, як наголосила директор КПНЗ "Київська Мала академія наук учнівської молоді" Ірина Поліщук, є важливою складовою нового напряму діяльності Київської МАН саме у галузі кібербезпеки.