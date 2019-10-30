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30 жовтня 2019, середа, 18:50 141
Верховна Рада і партії 2019-10-30T19:00:02+02:00
Українські Новини
Завтра Рада розгляне законопроект про енергоринок, який вимагали відкликати в ЄС

Завтра Рада розгляне законопроект про енергоринок, який вимагали відкликати в ЄС

Верховна Рада України, Електроенергія, Ринок електроенергії, Законопроект №2233
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

Завтра, 31 жовтня, Верховна Рада України планує розглянути законопроект №2233 про внесення змін у закон "Про ринок електричної енергії", відповідальним за підготовку якого є народний депутат Андрій Герус (фракція "Слуга народу").

Відповідна інформація розміщена на веб-сайті Ради.

Раніше Перша енергетична Асоціація України звернулася до директора Секретаріату Європейського енергетичного співтовариства Янеза Копача з проханням провести окремі консультації щодо даного законопроекту щодо сумісності норм закону з положеннями acquis Європейського Союзу (ЄС) у сфері функціонування ринку електроенергії.

У відповідь Секретаріат енергетичного співтовариства випустив офіційне повідомлення, де висловив стурбованість запропонованими інструментами регулювання енергоринку, які порушують основні принципи європейського права. У повідомленні, в першу чергу, звертається увага на те, що Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) надаються зайві свободи в регулюванні граничної ціни на ринках: "Впровадження цінових обмежень на постійній основі перевищує право на регулювання оптових цін, що дозволене в Третьому енергетичному пакеті... Прийняття фіксованих цін на законодавчому рівні також призведе до того, що український енергетичний ринок виявиться зарегульованим, і відхилення від європейської цільової моделі закріпиться назавжди. Постійні цінові обмеження спотворюють ринкові та інвестиційні сигнали, і призводять до значних втрат в економічному добробуті України".

До того ж, на думку Янеза Копача, подібні методи регулювання торгівельних відносин не характерні для європейського енергетичного сегмента. Відмова держави від контролю за рівнем цін на енергоринку прискорить інтеграцію національної мережі з загальноєвропейською.

Як повідомлялося раніше, Американська торгова палата закликала зняти з розгляду законопроект "Про внесення зміни до закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233). На думку експертів компаній — членів Палати, законопроект порушує зобов'язання України за договором про заснування Енергетичного співтовариства та угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині реформування енергетичної галузі, забезпечення справедливої конкуренції та створення умов для інтеграції в європейські ринки електроенергії.

Нагадаємо, 16 жовтня комітет Ради з енергетики схвалив ряд законопроектів, які передбачають внесення змін до закону "Про ринок електроенергії".

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