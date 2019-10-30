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30 жовтня 2019, середа, 17:15 10
Економіка 2019-10-30T17:37:47+02:00
Українські Новини
"Енергоатом" збільшив прибуток більше ніж в 2 рази

"Енергоатом" збільшив прибуток більше ніж в 2 рази

Енергоатом, Прибуток, НАЕК
Енергоатом. Фото: fdlx
Енергоатом. Фото: fdlx

У січні-вересні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", згідно з міжнародними стандартами фінзвітності, збільшила чистий прибуток в 2,1 рази, або на 2,184 млрд гривень до 4,251 млрд гривень в той час, як президент "Енергоатому" задекларував 7,3 млн гривень зарплати за 2018.

У січні-вересні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, збільшила чистий прибуток у 2,1 рази, або на 2,184 млрд гривень до 4,251 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. Чистий дохід "Енергоатому" збільшився на 10,4%, або на 3,289 млрд гривень до 34,774 млрд гривень.

При цьому в 3-му кварталі (липень-вересень) компанія отримала 3,137 млрд гривень прибутку і 11,474 млрд гривень доходу. За 9 місяців адміністративні витрати компанії становили 915,997 млн ​​гривень, витрати на збут - 20,923 млн гривень У 2018 році "Енергоатом" збільшив прибуток на 21%, або на 809,4 млн гривень до 4 631,8 млн гривень порівняно з аналогічними показниками в 2017 році.

"Енергоатом" є оператором 4 діючих атомних електростанцій, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, із яких 13 типу ВВЕР-1000 і 2 - ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт і 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році "Енергоатом" збільшив прибуток на 21%, або на 809,4 млн гривень до 4 631,8 млн гривень у порівнянні з аналогічними показниками в 2017 році. Тим часом Кабмін затвердив фінплан "Енергоатому" з прибутком 7,1 млрд гривень.

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