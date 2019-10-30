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30 жовтня 2019, середа, 16:23 5 Прес-реліз
Економіка 2019-10-30T17:15:01+02:00
Українські Новини
На що підуть кошти з нового тарифу АТ "Криворіжгаз"

На що підуть кошти з нового тарифу АТ "Криворіжгаз"

Криворіжгаз. Фото: kr.104.ua
Криворіжгаз. Фото: kr.104.ua

Новий тариф АТ "Криворіжгаз" на доставку газу дозволить компанії проводити безкоштовну заміну застарілих лічильників газу, створити обмінний фонд лічильників для населення, а також отримати необхідний ресурс для обслуговування і модернізації мереж.

Середній місячний платіж за розподіл природного газу в Кривому Розі і Криворізькому районі з розрахунку на 1 квартиру, газифіковану природним газом, складе 18,42 грн. без НДС.

Кошти з щомісячного платежу будуть спрямовані на:

 11,98 грн. - підтримка поточної роботи мереж (технологічний газ, зарплата фахівців);

 3,82 грн. - витрати;

 1,57 грн. - робота АДС;

 0,16 грн. - екстрений ремонт мереж;

 0,41 грн. - установка і обслуговування лічильників;

 0,15 грн. - обслуговування клієнтів;

 0,34 грн. - модернізація мереж.

"Затвердження нового тарифу для АТ "Криворіжгаз" дозволить направити додаткові кошти на підтримку поточної роботи мереж, екстрений ремонт газопроводів, модернізацію газорозподільної системи, роботу аварійно-диспетчерської служби, тим самим підвищити безпеку і безперебійність розподілу природного газу", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

Нагадаємо, що 7 жовтня НКРЕКУ затвердила нову методику розрахунку тарифу на основі замовленої потужності. Плата за доставку газу буде відділена від вартості газу.

Слід зауважити, що 74% споживачів вважають відділення плати за доставку газу від загального рахунку за газ більш прозорим і зрозумілим, ніж діюча система нарахувань. Це один з результатів першого в Україні опитування споживачів енергетичних послуг, результати якого 17 вересня оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Чинний розмір плати за доставку газу, встановленої НКРЕКУ для АТ "Криворіжгаз", привів до збитків майже 230 млн. грн. Тільки в поточному році компанія зазнає збитків на суму 119 млн. грн. Регулятор передбачив дуже повільне відшкодування збитків за попередні періоди.

Довідка. Основною сферою діяльності АТ "Криворіжгаз" є розподіл природного газу. На сьогоднішній день рівень газифікації міста становить 98%. Природний газ отримують близько 290 000 сімей і 749 підприємств, установ і організацій. Найбільшими споживачами є підприємства гірничо-металургійного комплексу: Арселор Міттал Кривий Ріг, підприємства групи Метінвест, Євраз СУХА БАЛКА. АТ "Криворіжгаз" входить до реєстру великих платників податків у Дніпропетровській області та щорічно платить до бюджетів різних рівнів понад 51 млн. гривень.
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