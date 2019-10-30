Юристи Ради "рознесли" законопроект про легалізацію азартних ігор

Головне науково-експертне управління Верховної Ради рекомендувало направити проект Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор", що був розроблений Кабінетом Міністрів України, на доопрацювання.

Про це йдеться у висновку, який опубліковано на офіційному веб-сайті Ради.

Головне науково-експертне управління, розглянувши законопроект, назвало дискусійною пропозицію, викладену у проекті закону, про оголошення готелів категорії "п‘ять зірок", в яких буде проводитись діяльність щодо організації та проведення азартних ігор в гральних закладах казино, спеціальними гральними зонами. Зокрема, тому, що це не повною мірою відповідає загальновизнаному поняттю таких зон.

"У проекті закону пропонується розміщувати гральні автомати виключно в залах гральних автоматів з урахуванням чисельності населення, а саме: не більше одного грального автомата на 1 000 осіб населення на відповідній території, але в будь-якому разі не більше 40 000 гральних автоматів на території України. Вважаємо, що з метою мінімізації негативного впливу азартних ігор на населення, ігрова діяльність за допомогою гральних автоматів повинна здійснюватися виключно у приміщеннях казино, без можливості відкриття окремих залів ігрових автоматів поза їх межами", - зазначили юристи Ради.

У своєму висновку Головне експертно-наукове управління також звернуло увагу на те, що гральний автомат, гральний стіл, ставкомат або беттінг машина є гральним обладнанням, а тому їх (у разі необхідності) доцільніше сертифікувати, а не видавати на них окрему ліцензію, як це передбачено у проекті закону.

"Зазначене зауваження також стосується букмекерських пунктів. Нагадаємо, що ліцензія надається на вид господарської діяльності, а не на одиницю грального обладнання", - підкреслили в документі.

Як раніше заявила колишній держуповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Агія Загребельская, метою легалізації грального бізнесу має бути не наповнення держбюджету, а захист інтересів населення. Неякісна легалізація ринку азартних ігор в Україні може завдати великої шкоди суспільству.